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淡水南瓜種植面積增10倍 農業局長：青農價值不只在田間 食農教育是強項

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影
盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影

新北市南瓜種植面積及產量是北台灣第一，淡水南瓜種植面積從2012年7公頃去年成長到72公頃，增長超過10倍。淡水農會理事長呂鈞鴻說，各地農業人力吃緊，淡水南瓜種植面積卻逆勢成長，青農是不可或缺力量。新北農業局長諶錫輝說，青農價值不只在田間，也擅長食農教育等，若能看到希望感，自然能吸引新生代從農。

通過蜿蜒山路，來到位於淡水牛埔有機農場，雨後田地泥濘，農民盧建和忙著採收黑美人西瓜，雨鞋沾滿泥巴，他抱著西瓜自信地說「有機西瓜滋味有別於慣行農法，有機栽培的蔬果『氣口』就是不同」，望著心血結晶，流露得意神情。

盧建和經營的牛埔有機農場，近期採收黑美人西瓜，還有糯玉米、彩色紅蘿蔔、南瓜、百香果、葉菜類，除固定配送的家庭客戶，新北許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。

61歲盧建和曾是外商公司主管，投入有機農業15年，獨生女盧苡甄8年前大學畢業後加入從農行列，兩代人合作無間，盧建和主力在田間管理，盧苡甄負責食農課程、處理訂單，在盧建和手把手指導下，盧苡甄學會操作割草機、整地，漸漸能獨當一面。

牛埔有機農場也開放作為學童的戶外教室，盧苡甄化身「赤腳農夫」、「甄農夫」為小朋友上食農教育，介紹什麼是有機蔬菜、如何種植、對身體健康的幫助等。某次到學校送菜，廚工阿姨說「妳幫孩子上完課後，小朋友更願意把蔬菜吃光光，翻轉以前不愛吃菜的習慣」，顧客的回饋，讓盧苡甄更有動力堅持下去。

30歲盧苡甄曾出任第4屆新北市青年農民聯誼會會長，也是首任女性會長，她希望讓更多人看到青農活動力、硬實力，也證明從事農耕不是男性專利。

盧苡甄高中讀園藝系，大學讀環工系，大學畢業即投入務農，大學同學幾乎都是朝九晚五上班族，她說，務農難致富，但時間很自由，生活也健康，不後悔走上農業這條路。

盧建和說，他的南瓜園約1分地，有機種植最忙時期是除草，農忙時期，除了他和女兒盧苡甄，妻子、兒子也會來幫忙。沒想過要雇用移工，他評估，除人力成本，還要供應吃住等，對生產規模不大的有機農來說，根本無法雇用移工人力。

盧也說，有機的精神不能是獨善其身，要營造友善環境做到共好，生態才能平衡，他定期供應有機蔬果給社區老人食堂共餐使用，下一步藍圖是，鼓勵社區長輩參與有機農業，讓社區成為有機村落。

「年輕人願意從農很可貴。」盧建和說，從農畢竟是體力活，初期對女兒務農，難免捨不得，女兒相當能吃苦，太陽下拔草、採收不喊苦，愈做愈有成就感。

對於年輕世代從農建議，盧建和不諱言，有機農業市場愈來愈競爭，要從零開始、殺出重圍不容易，年輕世代優勢是善用工具、懂得創意行銷，民以食為天，若願意用心投入，還是能闖出一片天。

諶錫輝說，新北愈來愈多青農在土地上揮灑熱情，也實踐理念，生產優質農產品，農業局以實質行動扶植青農，協助好產品打開通路，也輔導青農運用科技管控生產品質，提升生產效能及經營實力。

呂鈞鴻觀察，各地農村人口凋零、農民年齡偏高，青農返鄉能注入新血，維持農業生產的穩定與永續，青農是緩解農業高齡化與經營斷層危機的關鍵生力軍，青農對新事物接受度高，樂於引進科技與創新行銷，是活絡農村經濟與實踐地方創生的核心動力。

呂也說，淡水栗子南瓜種植前，農會會與農友討論農產品規格、保價收購等議題，用意是減輕農民產銷壓力。近年不少農民反映人力吃緊，除農戶之間互助補人力缺口，農會也媒合人力，助農民解燃眉之急。

南瓜一年採收一次，最忙時期是種植的前半段，要整地鋪塑膠布、整枝等，前半段是技術活；後半段採收是體力活，南瓜每一顆熟度不同，須用人工判斷及採收，若是超級大南瓜要用吊車協助掛運。

呂鈞鴻直言，淡水南瓜農業型態和南部大規模種植樣態不同，不適合雇用移工，雇用移工必須一整年有工作量可安排，否則不合算。

對於近年返鄉的青農能量，淡水農會推廣部指導員杜金仲說，近年栗子南瓜銷路夯，淡水區回鄉的青農至少10多人，幾乎都是農二代，因為家中需要人力，加上看到前景，吸引他們回鄉。

盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影
盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影

盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影
盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影

盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影
盧建和、盧苡甄父女在新北淡水經營「牛埔有機農場」，除固定配送的家庭客戶，許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。記者蘇健忠／攝影

盧建和說，有機的精神不能是獨善其身，要營造友善環境做到共好，生態才能平衡，下一步構想是鼓勵社區長輩參與有機農業，讓社區成為有機村落。記者蘇健忠／攝影
盧建和說，有機的精神不能是獨善其身，要營造友善環境做到共好，生態才能平衡，下一步構想是鼓勵社區長輩參與有機農業，讓社區成為有機村落。記者蘇健忠／攝影

盧建和不諱言，有機農業市場愈來愈競爭，要從零開始、殺出重圍不容易，年輕世代優勢是善用工具、懂得創意行銷，民以食為天，若願意用心投入，還是能闖出一片天。記者蘇健忠／攝影
盧建和不諱言，有機農業市場愈來愈競爭，要從零開始、殺出重圍不容易，年輕世代優勢是善用工具、懂得創意行銷，民以食為天，若願意用心投入，還是能闖出一片天。記者蘇健忠／攝影

南瓜 淡水 食農教育

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