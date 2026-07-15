南部整天不定時雷雨突襲 全台午後熱對流發威2地區注意焚風

今天依舊高溫炎熱，有午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署表示，西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，中部地區清晨上午亦有局部短暫陣雨或雷雨，中午過後各地則會有局部短暫雷陣雨，山區及雙北容易有局部大雨發生。各地白天多雲到晴，普遍33到35度，感受悶熱，尤其中南部內陸及台東局部焚風現象，仍有局部36度左右高溫發生的機率。澎湖、金門多雲短暫陣雨或雷雨，27至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天至下周二西南風影響，整體水氣還是偏多，感受悶熱；迎風面南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，明天至周六清晨至上午中部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區上半天為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區及明天至周六北部地區有局部大雨發生的機率。

下周三至下周五各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周五前適逢年度大潮，西南部（嘉義至屏東）、東半部（基隆、新北、宜蘭至台東）沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。