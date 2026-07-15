海神颱風只活24小時 平均每年1至2個短命颱 氣象署指它生命期僅12小時

海神颱風生命期只有短短24小時。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，海神颱風13日上午8時形成，昨天上午8時就減弱為熱帶性低氣壓，不過統計上也不算罕見。

細數近10年活不過1天的颱風，氣象署表示，其實去年第14號颱風藍湖，生命期就僅18小時；12號颱風玲玲，也就24小時。近10年的資料來看，平均每年會有1至2個生命期約1天的颱風。而上一個生命期僅12小時的颱風，要回溯到2016年的15號颱風雷伊了。

關於近期天氣，氣象署表示，未來到下周二，台灣附近盛行西南風至南風，南部地區斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，時晴時雨的天氣；中部清晨也會有零星陣雨。其他地區在上午晴朗，但中午過後有午後雷陣雨，山區、雙北地區有大雷雨。午後雷雨常伴隨短延時強降雨、雷擊與強陣風，下午外出活動要注意天氣變化。不下雨的時候天氣悶熱，尤其今天、明天台東有焚風，防曬防中暑。