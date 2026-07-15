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今熱飆37度極端高溫 吳德榮：午後慎防強對流 雷雨開轟至下周二

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周二低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地。記者潘俊宏／攝影
今天至下周二低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地。記者潘俊宏／攝影

近期午後外出記得攜帶雨具。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨南、高、屏有局部短暫降雨。未來幾天在南海及菲律賓東方各有熱帶雲簇消長，但發展條件不佳；不過，南海的擾動，維持台灣附近的偏南風及水氣，提高大氣不穩定度，帶來連日午後有強對流的天氣。

他說，今天至下周二低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前，天氣偏熱，也要注意防曬、防中暑。今天北部24至36度、中部24至37度、南部25至37度、東部23至37度。

吳德榮表示，下周三至下周五低層偏南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓仍偏弱，午後有對流在山區發展，僅少部分鄰近平地受到影響。各地白天偏熱，要注意防曬、防中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今晨累積雨量圖（左圖）顯示，南、高、屏有局部短暫降雨。歐洲模式（右圖）19日20時模擬圖顯示，在南海及菲律賓東方的熱帶擾動，沒有發展；不過，南海的擾動，維持台灣附近的偏南風及水氣，帶來連日午後有強對流的天氣。圖／取自「洩天機教室」專欄
今晨累積雨量圖（左圖）顯示，南、高、屏有局部短暫降雨。歐洲模式（右圖）19日20時模擬圖顯示，在南海及菲律賓東方的熱帶擾動，沒有發展；不過，南海的擾動，維持台灣附近的偏南風及水氣，帶來連日午後有強對流的天氣。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 高溫 南海

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