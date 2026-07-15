本周午後雷陣雨劇烈原因曝 專家：南海水氣幫浦 輸送暖濕空氣

西南風影響，注意午後雷陣雨。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，當環境風場多為西南風或偏南風時，南海海域適有99W生成，雖然，它再增強為熱帶性低氣壓或是颱風的機率相對非常小。在整個南海風場帶動下，環境水氣將朝著東北方向，提供更多補給的挹注。大尺度的西南風或偏南風，持續將南海暖濕空氣輸送至台灣附近，這股西南風就像一條水氣輸送帶，南海海域就更像水氣的幫浦。

他說，當這股水氣遇到中央山脈、鋒面或低壓輻合帶時，就很容易肇致台灣地區間歇性大雨或短延時豪雨的發生，降雨的型態又多為局部性短暫陣雨的特徵。

林得恩表示，對台灣而言，除了颱風與鋒面等劇烈天氣影響之外，環境降雨的有利組合，不外乎有南海高水氣含量、850 hPa西南風持續增強、環境大氣不穩定，以及太陽輻射加熱或中央山脈迎風面的舉升作用等。也正因為如此，本周的天氣，環境不穩定度增大，水氣供給豐沛，西南風或偏南風提供傳輸動力機制；白天高溫炎熱，午後雷陣雨機會也會跟著增高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。