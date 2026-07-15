台灣文博會8月登場 首推「線上預約」告別排隊惡夢 這一天手刀搶預約

2026台灣文博會文化策展將於8月1日至31日在空總國家文化基地古蹟大樓展出，商展則自8月6日至12日在台北南港展覽館1館開展。為因應每年文博會商展大量排隊人潮，今年首次採「線上預約」與「現場排隊」雙軌入場，以提供更舒適、順暢的觀展體驗。本屆除了使用坪數增加18%，參與品牌、使用攤位更分別成長26.3％、25.7%，預估整體展會參與人數將較去年65萬人次再創新高。

年度主題「第零位元」聚焦當前人工智慧（AI）快速發展下，人類對創造力本質的重新思考。文化部長李遠致詞開場時特別呼應今年策展，介紹他的AI朋友黑亞當，他說，他今天特別問黑亞當，對於他的每次提問，黑亞當總能快速收集、整理答案，「這算不算創意？」黑亞當回應說，「因為我無血無肉，沒有衝動也不想主動創作，也沒有人生、土地經驗，所以我不算創作」。而他與黑亞當聊起近日心情時，黑亞當竟呼應此次文化策展入口意象展區主題回應他，「不要急，你做得很好」。

李遠表示，從2010年開始策辦台灣文博會以來，16年間台灣歷經許多制度、風氣的改變，文化創意、文化內容發展的速度更接近「大爆發」的景況。台灣文化經過長久的累積，逐步養成具包容、多元、創意、不羈、溫柔、感性等特色，今年文化策展來到集合頂尖人才、創意、實驗的空總，「這將是台灣文化快速成長並與世界連結的時機」。

策展團隊介紹，台灣文博會年度主題「第零位元」探索人類大腦瞬間閃過的第一個「念頭」，如同創造萬物的原始咒語。文化策展由「第零位元」概念開展5大展區，共展出73件文化IP。品牌商展以「未來日常式Future Everyday」為主題，實體展區以「家」為空間原點，延伸出工作、創作、休息與交流等複合生活場域，並規劃「生活儀式」、「溫柔科技」、「慢生活片刻」、「家的新想像」與「有意識的設計」5大趨勢主題。

文化部指出，為因應每年文博會商展大量排隊人潮，今年首次採「線上預約」與「現場排隊」雙軌入場，以提供更舒適、順暢的觀展體驗。預約系統於14日上午10時開放民眾註冊帳號，將於7月21日上午10時起正式開放預約入場時段，每日可供預約的時段自上午11時開始，每梯次約3000名額，每人每日僅限預約1個時段，並依預約時段入場，不開放當日預約及修改入場時段。若未事先預約者，則須依現場工作人員引導排隊入場，但實際入場時間將視現場人流狀況安排。歡迎民眾提早上網預約https://creativexpo-booking.tw/，輕鬆規劃觀展行程。

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