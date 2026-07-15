當代藝術進駐金融地標 中信當代繪畫獎中信總部、高雄亞灣分行亮相

中國信託長期扶持台灣藝術家，讓當代典藏畫作走進指標金融據點。中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教基金會），將橫跨三屆、由中信文教基金會典藏的八件「中國信託當代繪畫獎」獲獎作品，展示於中國信託南北兩大重要據點「南港中信金融園區」及「高雄亞灣分行」，讓客戶在日常金融服務中，能近距離欣賞當代美學。藝術家洪瑄的作品被好友一眼認出放在亞灣分行櫃檯C位，令她開心不已。

高雄亞灣分行13日盛大開幕，為南台灣首屈一指的旗艦級財富管理平台，以「金融、文化與科技」為核心設計理念。其空間設計別出心裁、融合藝術策展思維，精選中信文教基金會六件典藏作品展出，讓金融場域延伸成獨樹一格的當代藝術空間，為客戶打造獨特的視覺體驗。

這六件作品包括第三屆「中國信託當代繪畫獎」優選張皓宇的「從水開始......接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」，以及歷屆典藏洪瑄「突圍」、周代焌「島嶼．今昔．思想起」、蔡宜儒「美好時光之無煙硝NO.19戰役」和謝牧岐「戎克船上的靜物場景」。

分行開幕當日，高雄市長陳其邁也蒞臨現場，他感謝中國信託對在地的投入，選擇在新亞灣開設分行，「結合科技、人文，把藝術帶進來。」藝術家洪瑄、周代焌、黃冠鈞、蔡宜儒及謝牧岐受邀擔任嘉賓，分享作品進入金融場域後，如何透過空間光線與動線，創造不同於美術館的觀看體驗。

高雄在地藝術家洪瑄，為中信銀行陳佳文董事長和中信貴賓導覽作品「突圍」。她表示，這件作品融合高雄建築工地場景與傳統水墨底蘊，多年來展示於中國信託南港總部，現在能「返鄉巡展」非常開心。朋友臨櫃辦業務，一眼認出她的畫，又驚又喜地向她求證「你的作品竟然在亞灣分行櫃檯C位！」

此外，第三屆「中國信託當代繪畫獎」典藏作品—首獎李芳妤「白磁磚、花、縫隙」、優選黃嘉寧「仙人掌塊（猴尾柱）」，目前正在南港中國信託金融園區展出。「白磁磚、花、縫隙」作品全長14公尺、由648片磁磚組成，寬廣的尺幅、隨機拼組的磁磚打造出沉浸的流動感。中國信託表示，由於尺幅驚人，偌大的園區竟苦尋不著適合的展示牆面，最後巧妙地將作品拆成兩部分，一部分展示於A棟三樓公共空間。

巨幅螢光磁磚畫自帶強大氣場，總能「吸住」員工匆忙的腳步。有員工感受藝術滿滿的療癒能量，當下立刻發限動分享。還有員工表示，因為收藏不起畫作，許願有周邊商品能收藏。這些回饋，讓藝術家李芳妤大受鼓勵，也分享獲獎後，舉辦了生涯中第一場工作坊，教大家創作磁磚畫，希望大眾以輕鬆的角度欣賞當代繪畫。

「中國信託當代繪畫獎」自創辦以來，持續以獎項、展覽與典藏的機制，支持台灣藝術家。第三屆徵件數高達632件，其中19件作品獲邀於關渡美術館公開展出，吸引超過1萬7000人次觀賞。展覽結束後，中信文教基金會持續推動典藏作品進入企業總部、分行及公共空間，讓作品不只停留於展覽期間，更能在日常場域中持續被看見。

透過「中國信託當代繪畫獎」，許多藝術家被看見、作品走進更多人的視野。藝術家蔡宜儒表示，國際金融機構如德意志銀行、瑞士銀行，都收藏大量當代、新銳藝術家作品。他獲第一屆首獎後，作品被中信文教基金會典藏，對他而言是重要的典藏履歷，不僅提升了作品的市場能見度，也在去年開啟了台鐵南港禮賓室的展覽機會。第二屆優選藝術家洪瑄也因為獲獎契機，獲邀為台北嘉佩樂酒店委託創作全新作品，

「中國信託當代繪畫獎」六件典藏作品高雄亞灣分行亮相 (由左至右)藝術家蔡宜儒、周代焌、謝牧歧、黃冠鈞、洪瑄 。圖／中國信託商業銀行提供

第三屆首獎李芳妤14公尺巨幅磁磚畫 〈白磁磚、花、縫隙〉 於中國信託金融園區展出。圖／中國信託文教基金會提供