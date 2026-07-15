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健康你我他／小中風得到教訓 每天運動是王道

聯合報／ 文／廖良延（中市西屯）
中風讓我得到了教訓，定期回診，做健走、超慢跑運動，血壓穩定，身體狀況很好。圖／廖良延提供
中風讓我得到了教訓，定期回診，做健走、超慢跑運動，血壓穩定，身體狀況很好。圖／廖良延提供

我從事財務管理工作，壓力大，40歲開始服用高血壓藥，以為只要按時服藥就不會中風，也沒有運動習慣，哪知我服藥17年後依然中風。

中風前我已有些症狀，長達數月的失眠，血壓飆升，講話有點舌頭打結，女兒察覺有異，帶我回診所看診，醫師開安眠藥給我服用。未料，幾天後，我晚上洗澡後，走到床邊時竟不支倒下，無法爬起來，左手左腳無法舉起，趕緊呼叫老公，但發不出清楚的字音，老公手足無措，急叩兒女回家。

等待孩子回家前，我恢復了！四肢能動了！女兒到家後送我到醫院急診，診斷為缺血性中風，也就是俗稱小中風，電腦斷層掃描發現腦部微血管阻塞，但微血管會闢新路徑找出路，所以我得以復原。

在中風的20分鐘，我意識清楚、思緒飛很遠，想到兩個小孩剛完成學業，正準備國考，工作都還沒有著落，而家裡的積蓄也所剩無幾，我必須負擔家庭的經濟責任，這下我倒下了，真是百感交集，不禁潸然淚下。

這次中風讓我得到了教訓，出院後除了定期回診，每天也積極健走一小時，持續了12年，近3年則經好朋友推薦改為每天晨起做超慢跑運動，身體狀況維持得很好。每次抽血檢查沒有一項紅字，血壓也都保持在穩定的狀況。有健康的身體，可以自由自在的活動，不要增加孩子的負擔，這是王道。

高血壓 中風

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