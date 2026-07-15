婦團籲人工生殖法 與代理孕母脫鉤

台灣「人工生殖法」修法因「代孕合法化」爭議而卡關，立法院社會福利及衛生環境委員會昨日審查行政院及立委提出的修正草案，多個婦女、性別與同志團體呼籲，應將「代理孕母」議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理，優先完成單身女性及女性同志配偶使用人工生殖技術的修法，避免有生育需求的女性錯過最佳生育時機。

台灣女人連線理事長林綠紅指出，現行「人工生殖法」僅開放異性婚姻且符合不孕條件者接受人工生殖，單身女性及已合法結婚的女性同志伴侶至今仍被排除在外。行政院於2025年12月通過修正草案，已朝擴大適用對象方向修法，包括納入單身女性及女性同婚配偶，但立法院審議過程中，部分版本同時將代理孕母制度納入，引發社會高度討論。

「人工生殖法是規範人工生殖技術，與代孕本身的複雜綿密關係並不相同。」林綠紅認為，人工生殖技術與代理孕母本質上屬於不同議題，不應混為一談。人工生殖法主要規範人工生殖技術的適用資格、醫療程序及醫療機構管理。代理孕母則涉及委託父母、代孕者及孩子權益、親子關係認定、倫理與法律制度等複雜問題，影響層面遠大於醫療本身。

林綠紅表示，過去20多年來，代理孕母始終缺乏充分社會共識，即使許多國家也持續存在倫理及法律爭議，若將兩項議題綁在一起討論，只會增加修法難度。應重新修訂將「婚姻」及「生育」脫鉤，消除歧視，讓想要生育的女性，不論單身或同婚者，都可使用人工生殖技術，保障女性生育自主。

近年各地方政府積極補助女性凍卵，凍卵人數持續增加，不少女性投入大量時間、金錢及醫療成本，希望保留未來生育機會。但依現行法律，即使已完成凍卵，單身女性及女性同志伴侶仍無法依法接受人工生殖治療，使凍卵政策與法律規範出現落差，也讓許多人面臨年齡增加、生育能力下降及高齡妊娠風險提高等時間壓力。