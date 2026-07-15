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肩頸腰背老痠痛 小心肌筋膜疼痛症候群

聯合報／ 蕭名彥／台大醫院復健部主治醫師
伸展、柔軟操，有助改善筋膜緊繃。圖／123RF
伸展、柔軟操，有助改善筋膜緊繃。圖／123RF

久坐的上班族、辛勞操持家務的媽媽、揹著過重書包的學生，或是假日整天追劇、打電動的宅男宅女，可能因姿勢不良與壓力，造成肌肉長期緊繃而出現痠痛不適。很多人以為只是疲勞，就醫後才發現是「肌筋膜疼痛症候群」作祟。

肌筋膜疼痛症候群是現代文明病之一，主要是因肌肉與筋膜過度緊繃、長時間拉扯或受傷所引起，多半與長期動作或姿勢不當有關。常見發生原因：

1.反覆性的動作或不良操作習慣，導致肌肉過度疲勞。

2.長期維持不正確姿勢，增加特定肌群負擔。

3.外傷如跌倒、突然動作造成肌肉拉傷。

4.退化性關節炎造成關節周圍肌肉緊繃，或神經壓迫引發下游肌肉持續疼痛、僵硬。

5.精神壓力、情緒緊張與睡眠不足，都可能使肌肉更加僵硬，讓疼痛反覆發作。

肌筋膜疼痛症候群的治療，可分為藥物與非藥物兩類。急性發作或因受傷發炎引起者可先冰敷，減輕腫脹與疼痛；慢性筋膜緊繃或肌肉僵硬則較適合熱敷，可幫助放鬆肌肉、促進循環。

藥物治療包括消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑，必要時在醫師評估下使用鎮靜安眠藥物；疼痛明顯者，亦可考慮局部針療注射，緩解不適。非藥物治療以物理治療為主，包括伸展、按摩、熱敷、電刺激、肌力及姿勢訓練等，有助改善不良姿勢，減輕肌肉僵硬與疼痛。

預防筋膜疼痛，重點在維持正確姿勢。無論坐或站，都要保持脊椎自然曲線，避免長久彎腰、駝背；要調整桌椅高度與角度，避免身體長時間處於不自然姿勢。平時應規律運動，強化肌力與耐力，尤其核心肌群訓練；伸展、柔軟操及有氧運動，有助改善筋膜緊繃。另應避免肌肉過度使用或長時間重複相同動作，並適時休息、調整姿勢。

肌筋膜疼痛症候群也與壓力有關，因此，調整生活習慣相當重要。維持規律作息、適度運動，加上充足睡眠與精神放鬆，都有助預防發作。若疼痛持續未改善，或已影響日常生活，建議應儘早就醫評估治療。

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