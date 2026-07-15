健康主題館／血癌已非不治之症 關鍵在配對移植

貧血、臉色蒼白，全身無力、突然暈倒，甚至吐血，在許多連續劇中，悲慘女主角最常罹患的絕症就是血癌，戲劇張力十足。但隨著現代醫療的進步，血癌已非「不治之症」，患者接受化療、標靶藥物，或是骨髓移植，均能讓病情穩定，甚至治癒。

台中榮總門診部主任、血液腫瘤科主治醫師滕傑林表示，血癌可分為「急性骨髓性白血病」（AML）、「急性淋巴球性白血病」（ALL）、「慢性骨髓性白血病」（CML）、「慢性淋巴球性白血病」（CLL）等4類，以「急性骨髓性白血病」占比較高，為成年人最常見的血癌類型，平均每年約增700至800人。

從症狀看來，血癌患者幾乎都屬於「急性白血病」，因惡化速度極快，以致正常造血功能停擺，病人容易貧血、疲倦（臉色蒼白、體力差）、全身無力、呼吸急促等。

周邊血幹細胞捐贈 像捐血一樣

滕傑林說，血癌是治癒率相對較高的癌症，透過「異體造血幹細胞移植」，可降低「急性骨髓性白血病」（AML）復發風險，有很高機會治癒。據統計，全國每年約1800多名患者亟需移植，但成功移植者不到300人，關鍵在於患者需先達到緩解（骨髓乾淨）階段，且需找到合適的配對。

在配對上，通常以親屬配對為主，因少子化及人口老化，獨生子女占比變高，少了兄弟姐妹等手足，以致同父同母的兄弟姊妹「全吻合」機率降低，目前台灣6至7成的「異體造血幹細胞移植」屬於「半吻合」移植，如父母與子女之間的移植。

一旦親屬配對落空，只能仰賴非親屬骨髓庫，慈濟1993年10月成立「骨髓捐贈資料中心」，迄今該資料庫累積20多萬筆資料。但驗血登記容易，若真的配對成功，受限於「抽龍骨水、半身不遂」等疑慮，願意到院捐贈比率偏低。

隨著技術精進，「周邊血幹細胞捐贈」簡單許多，就像捐血一樣，只需3個步驟：

1.驗血建檔：抽取10㏄血液即可加入資料庫。

2.施打動員劑：在配對成功後，連續5天施打白血球生長激素，將幹細胞驅動至周邊血液。

3.周邊血收集：透過手臂靜脈採集約4-6小時，患者全程清醒，無須全身麻醉，休息後即可恢復日常作息。

值得注意的是，移植成功不是結束，反而是開啟另一段新的治療旅程。在移植後的100天內，患者處於「免疫空窗期」，因服用免疫抑制劑，體內免疫系統變得脆弱，此時潛伏在體內的巨細胞病毒就可能「跑出來」，半吻合移植個案的病毒復發機率高達90%，至於親屬間全吻合移植，也有30%復發風險。

度過「免疫空窗期」 移植後挑戰

臨床顯示，巨細胞病毒被喚醒後，最常攻擊肺臟、胃腸、眼睛等器官，如攻擊肺臟，會引發肺炎，病情嚴重時，幾無呼吸功能；如攻擊腸胃組織，即引起嚴重腹瀉，常讓患者「拉肚子拉到虛脫」。肺炎和腸炎在治療後可能逐漸康復，但器官受損，尤其是神經系統相關器官，則可能造成永久性影響，例如，視網膜一旦受傷，即便病毒被壓制且病人存活，視力也可能無法完全恢復，造成終身遺憾。

由於絕大部分國人均感染過巨細胞病毒，如何安然度過「免疫空窗期」，成為骨髓移植的一大挑戰。

最新版歐洲、美國等相關治療指引均強烈建議，所有「巨細胞病毒」血清陽性受贈者均應接受「預防性投藥」，親屬全相合病患也需如此，目前健保僅針對高風險群（如半吻合或非親屬位點不合者）給付預防藥物。

用藥上，傳統預防性藥物毒性較高，易導致骨髓抑制，影響造血功能，且在血球不穩定時無法使用；新型藥物安全性高、效果好，可有效壓制病毒，讓移植過程更平順。雖預防性投藥費用不低，但可降低後續因感染所產生的龐大醫療費用。