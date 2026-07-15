什麼是基因改造？

基因改造技術是將相同或不同生物來源的基因片段導入到目標作物中，為目標作物賦予新的特性，例如最廣為人知的五大基改作物黃豆、玉米、油菜、甜菜及棉花，透過導入農桿菌來源的耐除草劑基因及蘇力菌來源的抗蟲基因來產生出相對應的特性。

至於基因轉殖（Gene Transformation）是一種技術手段，指利用基因工程將外來或經特定改造的DNA片段轉入生物體內。基因轉殖是達成基因改造的一種方法，而基因改造則是經過基因工程改變遺傳物質的結果。

什麼是基因編輯？

基因編輯技術是針對作物本身的基因進行編輯，調控本身基因的表現，進而產生不同的特性，基因編輯不一定需要外來基因，只需透過編輯本身的基因序列，就能獲得預期的特性，也能以精準、快速的方式改良作物，例如抗褐化蘑菇、高單元不飽和脂肪酸大豆、高纖維小麥、低丙烯醯胺馬鈴薯等。