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虎航推桃太郎彩繪機

聯合報／ 記者胡瑞玲／岡山報導
虎航岡山航線開航10周年，並推出彩繪機於14日正式執飛岡山。記者胡瑞玲／攝影
虎航岡山航線開航10周年，並推出彩繪機於14日正式執飛岡山。記者胡瑞玲／攝影

台灣虎航為慶祝日本岡山航線開航十周年，與日方合作推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，並於昨天正式執飛岡山航線。虎航董事長黃世惠表示，岡山為虎航指標性獨飛航點，從每周三班，擴展到目前台北、高雄雙點齊飛，每周往返高達十二班，盼這架彩繪機能更成為緊密串聯岡山與台灣的橋梁。

此次推出的「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，以岡山著名民間故事主角「桃太郎與夥伴們」，結合台灣虎航的網紅「虎將」設計機身彩繪，並融入岡山水果特色與台灣飲食文化元素。

岡山縣知事伊原木隆太說，岡山航線於二○一六年七月開航，當時為日本中部、四國地區首條由虎航營運的航線，初期每周僅三個往返班次，但不到二年就達成天天飛定期班次的驚人紀錄，迅速成長為引領岡山縣國際航空網絡的核心航線。

伊原木隆太說，岡山線先前因疫情暫時停飛，但疫後復航後，搭乘人數突破七十二萬人，平均載客率維持九成超高水準。

岡山縣縣民生活部航空企畫推進課總括副參事藤原孝博補充，據統計，去年台灣旅客到岡山的住宿天數為廿八萬二七六○晚，相較前年成長百分之六十三點四，前年與去年，來訪岡山的國外旅客中，台灣壓倒性最多，占總數百分之四十五點二，已將近半數。

藤原孝博指出，岡山吸引旅客最大魅力在於什麼都有，有山有海、有傳統街道、有美食，其中又以桃子、葡萄聞名，桃子相關產品非常受歡迎，而虎航開航岡山的這十年，成功將岡山打造成二線城市很好的示範地。

虎航 台灣虎航 岡山

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