今年首例 男子遊泰確診茲卡

疾管署公布，國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，北部卅多歲本國籍男性於六月中旬自泰國返國，出現發熱、頭暈、頭脹等症狀，六月下旬合併皮疹，至醫院就醫，經通報並採檢送驗後，確認為茲卡病毒感染症。

疾管署防疫醫師林詠青表示，個案自述在泰國曾遭蚊蟲叮咬，返台時已有發熱症狀，幾天後背部到四肢出現大片皮疹，但因症狀相對輕微，醫師認為不需住院，但得知旅遊史後，直覺泰國等東南亞為茲卡病毒流行區域，而主動通報，在進一步檢驗後確診為茲卡病毒感染症病例。目前接觸者及同住者均無症狀，衛生單位針對個案活動地進行環境孳生源清除及接觸者追蹤。

疾管署發言人曾淑慧指出，茲卡病毒傳染途徑為病媒蚊（埃及斑蚊、白線斑蚊）叮咬、性行為傳染，以及母嬰垂直傳染，成年人感染後症狀輕微，以發燒、紅疹、關節炎及關節痛居多，類似登革熱。如果孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，後果嚴重，提醒孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。

由於茲卡無症狀感染比率高達八成，應做好防護措施，以降低傳播風險。林詠青呼籲，從流行地區返國後，男性三個月內、女性兩個月內需進行安全性行為。民眾如需前往疫區，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。