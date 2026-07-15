種植面積增10倍 淡水南瓜逆勢成長 青農成關鍵

新北市南瓜種植面積及產量是北台灣第一，其中，淡水的南瓜種植面積從二○一二年七公頃成長到目前七十二公頃，增幅超過十倍。淡水農會理事長呂鈞鴻說，各地農業都缺工，淡水南瓜種植面積卻逆勢成長，青農是關鍵力量。

呂鈞鴻說，淡水種栗子南瓜為主，部分是觀賞用的大南瓜，近年不少農民反映人力吃緊，除農戶之間互助，農會也會協助媒合人力，助農民解燃眉之急。由於淡水南瓜小農型態不像南部大規模種植有一整年的工作量可安排，雇用移工不划算。

呂鈞鴻表示，南瓜一年採收一次，最忙是種植的前半段，要整地、鋪塑膠布、整枝等，前半段是技術活，後半段採收是體力活，加上每顆熟度不同，必須人工判斷及採收，若是超級大南瓜，還須用吊車協助吊運。

淡水農會推廣部指導員杜金仲說，近年栗子南瓜價格、銷路都夯，淡水區回鄉的青農至少十多人，幾乎都是農二代，因家中需要人力，加上看得到產業前景，吸引他們回鄉。呂鈞鴻觀察，農村人口凋零、農民年齡偏高，青農返鄉能維持農業永續生產，且對新事物接受度高、樂於創新，有助農業升級。

六十一歲盧建和經營的牛埔有機農場，除固定配送的家庭客戶，新北許多幼兒園、高檔牛排館都是客戶。女兒盧苡甄八年前大學畢業後加入農場行列，盧建和負責田間管理，盧苡甄負責規畫食農教育課程、處理訂單，也學會操作割草機、整地等，逐漸獨當一面。

盧苡甄大學讀環工系，畢業就回家幫忙務農，大學同學幾乎都是朝九晚五上班族，她說，務農難致富，但至少時間很自由，生活也健康。