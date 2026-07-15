基因編輯 專家：長期風險仍未知

基因編輯技術正在全球迎來突破性發展，其中農業育種目標大幅縮短抗逆境作物的培育時間，各國法規也正逐步放寬以加速產業應用。不過專家表示，基因編輯食品長期食用風險目前不得而知，依舊潛在健康的風險。農民則認為，基因編輯讓農作物應變更多病蟲害，對此樂觀看待。

台大農藝學系名譽教授郭華仁表示，第二代基因改造是採用基因編輯的技術，並沒有外源基因，而是修改作物本身的基因，但其實基因編輯不像原本期待的那樣精準，也會干擾到其他的基因，預期外的基因變異還是會出現，仍有潛在健康風險，例如產生新的過敏原等，長期食用也可能會有影響，但究竟會產生什麼影響，除非做實驗否則都不會知道。食安法應針對基因編輯食品訂定審查方法和嚴格標示，保障食安和消費者知的權利。

郭華仁舉例，上市的基因編輯作物其實相當少，最有名的就是耐除草劑的油菜，但既然有了耐受性，除草劑只會用得愈來愈多；而對於農業害蟲，一開始農藥用量確實有減少，但害蟲在幾年就有了抗藥性，到頭來還是要用農藥。

菜農林佳新表示，台灣位處於海島型氣候，必須要應變更多的病蟲害，對於基改或是基因編輯農產品一向是樂觀看待，全世界都在開始接受基因編輯技術，台灣應該也要開始考慮，但前提是標示這塊必須要嚴格執行，目前國內的標示還是無法讓人信服。讓消費者可以在有明確資訊下做出自己的選擇。