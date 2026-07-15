移工引入放寬 小農小漁卻難受惠...短期黑工依舊猖獗

中央二○二○年開放申請農糧產業外籍移工，持續放寬規定、擴增名額，去年開放總員額達兩萬名，有仲介業者觀察，耕種規模不夠大的小農、小漁，缺工時間瑣碎、不固定，難受惠此政策，以致「拚日薪」的非法移工依然猖獗。

農業大縣雲林去年核定二九九名農糧產業外籍移工，今年截至五月已一二四人獲准，以蔬菜產業占最大宗。種菜近卅年的西螺農民廖瑞生耕作面積約七、八公頃，三年前以個人及農場名義申請六名農糧產業外籍移工，他說，「現在就算月薪五萬元，也很難找到本國勞工」，年輕人多半不願意下田，外籍移工月薪約三萬多元，年輕又有體力，從提出申請到完成媒合，大約等待三個月即可到位。

廖瑞生說，外籍移工採月薪制，較適合具一定經濟規模的農場，若是小農或耕種規模太小，無法穩定提供工作與收入，就很難僱用移工。

種植五、六公頃葉菜的張姓農民前年申請八名外籍移工，他認為申請制度仍有不少門檻，依規定申請幾名移工就須提出相對應的農保資格證明，但許多農地向老農承租，地主擔心後續衍生問題不願提供農保資料、甚至不願續租土地。

一名農業移工仲介業者說，客戶包括蔬菜類及紅蔥頭、紅蘿蔔、西瓜等農民，還有養殖業，「小農、小漁」種植面積不大，最需要人力的階段落在剛栽種或採收期，僅短短一、二周，部分出現僥倖心態找非法移工，給日薪不用付勞健保也不必負擔交通、住宿成本，導致非法叫工群組猖獗。

業者建議，規模小的農民若需移工，適合由農會或合作社統籌哪些農民需求的人力數量、時間點，先排滿整個月的工作，以便申請外籍移工的外展農務服務，人力公司也能幫忙整合安排，最大化運用人力。

這名業者協助過多個小農共同申請移工，他說，難處不只是塞滿移工的工時，移工要適應不同的合作方，還有住宿、交通衍生費用負擔，甚至通勤過程就「落跑」，都是實務上會遇到的問題。