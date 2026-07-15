填補農業缺口...政府放寬政策 台南移工數近5年成長逾6倍

傳統農業人力短缺嚴重，為解決缺工，台南的農、林、漁、牧業移工人數突破一千二百人，近五年成長超過六倍。官田區不少菱農「相放伴」相互支援因應；白河蓮農推廣食用「帶芯、帶膜」的蓮子，不只營養，重要是免除最耗人力的去膜、通芯製程。

「鄉下要找適合的臨時工不易。」年近七十歲官田區陳姓菱農說，菱角一年一作，大都在一期稻作收成後栽種，九至十一月採收，年輕一輩待不住，中高齡「周期性工人」也不好找，甚至需提早一年「預約」工人，為此一些相識多年的農友，常會相互支援採菱，緩解人力短缺，也能減少支出。

在官田農會服務逾卅年的林明輝說，當前工資愈來愈貴，二、三年前，男工每日工資約一千六百元，今年恐得二千元，還不一定找得到人。

佳里農會牛蒡產銷班班長黃榮昌說，為解決人力短缺問題，多年前認識彰化等縣市固定工班，牛蒡採收期可來支援，他也找新血投入牛蒡產業，希望能恢復昔日榮景。

「我對本地牛蒡品質有信心。」佳里農會總幹事楊豐賓說，佳里牛蒡以肉質細緻、口感甘甜濃郁且香氣十足著稱，相較於進口牛蒡，纖維更細、肉質飽滿，農會近來專供國內市場，爭取消費者青睞。

白河區農會指出，鄉下農務人力不足是結構性問題，白河盛產蓮子，主要品種以湘蓮（專收蓮子）與大憨蓮、石蓮（加工藕粉）為主，正宗白河蓮子多由在地老農手工剝殼、去膜、通芯，保留最純粹天然鮮甜，但人力老化、目色差，不少蓮農收成時，只能找外地親友返鄉協助。

近年蓮農開始推廣食用「帶芯、帶膜」的蓮子，喊出綠芯微苦但具極高營養價值，若消費者接受，便能直接免除最耗人力的「去膜、通芯」製程，另，正與學界合作推廣半自動蓮子去芯機及改良型剝蓮子機，降低人力需求。

台南受僱於農、林、漁、牧的合法移工人數突破一千二百人，近五年成長超過六倍，今年南市被納入外展移工跨區調派試辦計畫擴大辦理區域，未來可透過高雄、台中、屏東等地農會進行人力調節，可在台南田間服務外展名額比往年更有彈性。

農業局指，持續配合中央推動農業外籍移工引進，還有農業人力團及農業技術團，透過人力媒合與專業訓練，協助農忙期間調度人力，減輕採收缺工壓力，也輔導農民導入省工機械，將持續推動青年從農、農機補助及加工加值等措施。