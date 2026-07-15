聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲基因編輯新規明生效 學者籲立法因應

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
歐盟最新的新基因體技術規範將在十六日生效。學者建議台灣需要建立因應基因編輯技術的法規，以因應未來產品進口的檢驗管制與國內研究和農業發展。記者葉信菉／攝影
歐盟最新的新基因體技術規範將在十六日生效。學者建議台灣需要建立因應基因編輯技術的法規，以因應未來產品進口的檢驗管制與國內研究和農業發展。記者葉信菉／攝影

歐盟最新的新基因體技術規範（NGTs）將在明天（十六日）生效，明確限制基因編輯作物的編輯數量，並區分基因編輯與基因轉殖等。學者表示，氣候變遷對台灣農業的衝擊大，需要孕育更適合台灣氣候的作物品種，但現行制度尚未區分基因改造與基因編輯，政府應盡速建立相應法規，否則可能削弱台灣農業競爭力，也難以有效落實進口糧食檢驗與管理。

因憂心外來基因可能帶來的過敏原或毒素殘留，甚至會破壞台灣本土生物多樣性，目前國內禁止任何基因改造、基因編輯的作物在台灣種植。對於學者建議，農業部截至截稿前未做任何回應。

二○○一年歐盟訂定基因改造生物（GMO）法規後，科學界發展出新的技術以改變生物的遺傳物質，這類技術統稱為新基因體技術（NGTs），也就是俗稱的「基因編輯」，不使用外源基因，只會編輯目標作物少數核苷酸。育種者與農民可獲更多具氣候韌性、抗病蟲害、高產、需要較少肥料與農藥的品種，消費者則可有更多口感佳、營養高的食品。

歐盟歐洲議會日前通過新基因體技術（NGT）有關法案，定義基因編輯植物「NGT1」因基因變異小，與天然雜交作物無異，可不受GMO法規管理，產品上市也不用特別標示，預計明天生效。

台灣科技媒體中心昨舉辦記者會。中興大學園藝系副教授潘怡君表示，歐盟新法案把基因編輯植物分為兩類，第一類的NGT1植物，是以靶向誘變或同源基因轉殖產生，基因編輯的類型與程度與自然發生或傳統育種相同，且不含耐除草劑或產生已知殺蟲物質的性狀；第二類NGT2則是NGT1以外的其他基因編輯植物。

新法規鼓勵永續性的基因編輯植物，若NGT2植物具抗病蟲害、耐極端氣候、提高水與養分利用率或改善營養品質等永續特徵，且不含耐除草劑，法規會給予加速審查、調整風險評估、規費減免等激勵。

潘怡君說，台灣國土狹小，氣候對本地農業的衝擊很大，需要孕育更適合台灣氣候的作物品種，建議政府需要建立因應基因編輯技術的法規，以因應未來產品進口的檢驗管制與國內研究和農業發展。

台大園藝暨景觀學系教授杜宜殷說，相較於傳統育種、誘變育種和基因改造動輒耗時十到十五年，基因編輯培育出一個品種只需約五年，在全球暖化下，可增加作物對抗環境逆境與病蟲害的能力，減少使用農藥或肥料，也有助於拓展外銷市場。

歐盟 氣候變遷 農業部

延伸閱讀

極端高溫影響植物生存 中央大學團隊破解植物耐熱關鍵機制

全台首株「台中1號」韭菜新品種 軟嫩豐產、口感佳

韭菜新品種「台中1號」 口感較佳產量更高

好讀周報／用科學精進生活！「3M青年科學家挑戰賽」十位決選名單曝

相關新聞

健康主題館／血癌已非不治之症 關鍵在配對移植

貧血、臉色蒼白，全身無力、突然暈倒，甚至吐血，在許多連續劇中，悲慘女主角最常罹患的絕症就是血癌，戲劇張力十足。但隨著現代醫療的進步，血癌已非「不治之症」，患者接受化療、標靶藥物，或是骨髓移植，均能讓病情穩定，甚至治癒。

當代藝術進駐金融地標 中信當代繪畫獎中信總部、高雄亞灣分行亮相

中國信託長期扶持台灣藝術家，讓當代典藏畫作走進指標金融據點。中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教基金會），將橫跨三屆、由中信文教基金會典藏的八件「中國信託當代繪畫獎」獲獎作品，展示於中國信託南北兩大重要據點「南港中信金融園區」及「高雄亞灣分行」，讓客戶在日常金融服務中，能近距離欣賞當代美學。藝術家洪瑄的作品被好友一眼認出放在亞灣分行櫃檯C位，令她開心不已。

肩頸腰背老痠痛 小心肌筋膜疼痛症候群

久坐的上班族、辛勞操持家務的媽媽、揹著過重書包的學生，或是假日整天追劇、打電動的宅男宅女，可能因姿勢不良與壓力，造成肌肉長期緊繃而出現痠痛不適。很多人以為只是疲勞，就醫後才發現是「肌筋膜疼痛症候群」作祟。

婦團籲人工生殖法 與代理孕母脫鉤

台灣「人工生殖法」修法因「代孕合法化」爭議而卡關，立法院社會福利及衛生環境委員會昨日審查行政院及立委提出的修正草案，多個婦女、性別與同志團體呼籲，應將「代理孕母」議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理，優先完成單身女性及女性同志配偶使用人工生殖技術的修法，避免有生育需求的女性錯過最佳生育時機。

健康你我他／小中風得到教訓 每天運動是王道

我從事財務管理工作，壓力大，40歲開始服用高血壓藥，以為只要按時服藥就不會中風，也沒有運動習慣，哪知我服藥17年後依然中風。

基因改造、基因編輯

基因改造技術是將相同或不同生物來源的基因片段導入到目標作物中，為目標作物賦予新的特性，例如最廣為人知的五大基改作物黃豆、玉米、油菜、甜菜及棉花，透過導入農桿菌來源的耐除草劑基因及蘇力菌來源的抗蟲基因來產生出相對應的特性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。