歐洲基因編輯新規明生效 學者籲立法因應

歐盟最新的新基因體技術規範（NGTs）將在明天（十六日）生效，明確限制基因編輯作物的編輯數量，並區分基因編輯與基因轉殖等。學者表示，氣候變遷對台灣農業的衝擊大，需要孕育更適合台灣氣候的作物品種，但現行制度尚未區分基因改造與基因編輯，政府應盡速建立相應法規，否則可能削弱台灣農業競爭力，也難以有效落實進口糧食檢驗與管理。

因憂心外來基因可能帶來的過敏原或毒素殘留，甚至會破壞台灣本土生物多樣性，目前國內禁止任何基因改造、基因編輯的作物在台灣種植。對於學者建議，農業部截至截稿前未做任何回應。

二○○一年歐盟訂定基因改造生物（GMO）法規後，科學界發展出新的技術以改變生物的遺傳物質，這類技術統稱為新基因體技術（NGTs），也就是俗稱的「基因編輯」，不使用外源基因，只會編輯目標作物少數核苷酸。育種者與農民可獲更多具氣候韌性、抗病蟲害、高產、需要較少肥料與農藥的品種，消費者則可有更多口感佳、營養高的食品。

歐盟歐洲議會日前通過新基因體技術（NGT）有關法案，定義基因編輯植物「NGT1」因基因變異小，與天然雜交作物無異，可不受GMO法規管理，產品上市也不用特別標示，預計明天生效。

台灣科技媒體中心昨舉辦記者會。中興大學園藝系副教授潘怡君表示，歐盟新法案把基因編輯植物分為兩類，第一類的NGT1植物，是以靶向誘變或同源基因轉殖產生，基因編輯的類型與程度與自然發生或傳統育種相同，且不含耐除草劑或產生已知殺蟲物質的性狀；第二類NGT2則是NGT1以外的其他基因編輯植物。

新法規鼓勵永續性的基因編輯植物，若NGT2植物具抗病蟲害、耐極端氣候、提高水與養分利用率或改善營養品質等永續特徵，且不含耐除草劑，法規會給予加速審查、調整風險評估、規費減免等激勵。

潘怡君說，台灣國土狹小，氣候對本地農業的衝擊很大，需要孕育更適合台灣氣候的作物品種，建議政府需要建立因應基因編輯技術的法規，以因應未來產品進口的檢驗管制與國內研究和農業發展。

台大園藝暨景觀學系教授杜宜殷說，相較於傳統育種、誘變育種和基因改造動輒耗時十到十五年，基因編輯培育出一個品種只需約五年，在全球暖化下，可增加作物對抗環境逆境與病蟲害的能力，減少使用農藥或肥料，也有助於拓展外銷市場。