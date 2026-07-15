整天都得泡水裡...野蓮採摘嚇退本地勞工 田裡9成是越南人

高雄美濃是全台野蓮（水蓮）最大產地，每年約創造五億元經濟產值，然而這項作物勞力需求大，採收、洗滌全泡在水中，繁重農務讓本地勞工卻步，九成以上人力仰賴外籍移工或新住民。為解決人力缺口，早年僱用非法外勞情況嚴重，在祭出重罰及放寬移工政策後獲得舒緩，現在許多雇主會對飄洋過海的跨國好幫手呵護備至。

野蓮是生長在水中的作物，跟福菜、尖瓣花和龍葵等植物一樣，原本僅是田間野菜，美濃區農會註冊產地團體商標，短短幾年從沒沒無聞變成名滿全台的餐桌佳餚，栽種區域從美濃湖畔拓展至旗山、杉林等地，全美濃種植面積逾兩百公頃。

夏日清晨五時，美濃山下一畦畦野蓮田分布著許多頭戴斗笠、身穿青蛙裝的工人泡在水中，幾乎清一色全是越南移工或新住民，不少人國語不流利，但無論寒流來襲或卅幾度烈日曝曬都沒有缺席。

採野蓮太辛苦，因工人難找，早年許多農民冒險僱用非法移工，移民署鎖定緝捕，霹靂手段讓被逮移工抱頭痛哭，場景令人鼻酸，當時美濃非法移工走避他鄉，熱鬧的野蓮池一下子少掉三分之一以上工人，衝擊產業下，間接促成政府鬆綁農業移工政策。

美濃區農會總幹事鍾清輝說，以前合法勞工難找才會導致非法移工猖獗，開放農業移工後，起初只有農會可申請一百人，現開放農場主申請，家中一個農保身分就能申請一名移工，程序簡化後，缺工問題獲極大改善。

鍾清輝說，美濃有不少越南新住民，她們會居中牽線介紹家人來台工作，所以越南籍移工適應最好、人數最多。雇主為留住優秀幫手，不僅常準備越南菜給工人吃，還安裝卡拉ＯＫ等娛樂設備，把工人當家人看待，感情非常好。