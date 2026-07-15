14公尺磁磚畫 最美辦公風景

國際金融機構如德意志銀行、瑞士銀行，都收藏大量當代、新銳藝術家作品。中信文教基金會典藏的作品、巨幅磁磚畫「白磁磚、花、縫隙」目前正在南港中國信託金融園區展出，許多員工表示，能在工作的地方看到這麼棒的作品，非常療癒。

第三屆「中國信託當代繪畫獎」典藏作品—首獎李芳妤「白磁磚、花、縫隙」、優選黃嘉寧「仙人掌塊（猴尾柱）」，目前正在南港中國信託金融園區展出。「白磁磚、花、縫隙」作品全長十四公尺、由六四八片磁磚組成，寬廣的尺幅、隨機拼組的磁磚打造出沉浸的流動感。中國信託表示，由於尺幅驚人，偌大的園區竟苦尋不著適合的展示牆面，最後巧妙地將作品拆成兩部分，一部分展示於Ａ棟三樓公共空間。

巨幅螢光磁磚畫自帶強大氣場，總能「吸住」員工匆忙的腳步。有員工發限動分享，也有員工許願有周邊商品能收藏，這些回饋，讓藝術家李芳妤大受鼓勵。

「中國信託當代繪畫獎」自創辦以來，持續以獎項、展覽與典藏的機制，支持台灣藝術家。第三屆徵件數高達六三二件，其中十九件作品獲邀於關渡美術館公開展出，吸引超過一萬七千人次觀賞。展覽結束後，中信文教基金會持續推動典藏作品進入企業總部、分行及公共空間，讓作品能在日常場域中持續被看見。

藝術家蔡宜儒表示，作品被中信文教基金會典藏，不僅提升作品的市場能見度，也在去年開啟了台鐵南港禮賓室的展覽機會。第二屆優選藝術家洪瑄也因為獲獎契機，獲邀為台北嘉佩樂酒店委託創作全新作品。