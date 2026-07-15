中信當代繪畫獎 點亮南北據點

中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教基金會），將橫跨三屆、由中信文教基金會典藏的八件「中國信託當代繪畫獎」獲獎作品，展示於中國信託南北兩大重要據點「南港中信金融園區」及「高雄亞灣分行」，讓客戶在日常金融服務中，能近距離欣賞當代美學。

高雄亞灣分行前天甫開幕，為南台灣首屈一指的旗艦級財富管理平台，以「金融、文化與科技」為核心設計理念。其在空間設計別出心裁、融合藝術策展思維，精選中信文教基金會六件典藏作品展出。讓金融場域延伸成獨樹一格的當代藝術空間。

這六件作品包括第三屆「中國信託當代繪畫獎」優選的張皓宇「從水開始……接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」，以及歷屆典藏洪瑄「突圍」、周代焌「島嶼．今昔．思想起」、蔡宜儒「美好時光之無煙硝NO.19戰役」和謝牧岐「戎克船上的靜物場景」。

分行開幕當日，高雄市長陳其邁也蒞臨現場，他感謝中國信託對在地的投入，選擇在新亞灣開設分行，結合科技、人文，把藝術帶進來。藝術家洪瑄、周代焌、黃冠鈞、蔡宜儒及謝牧岐也受邀擔任嘉賓，分享作品進入金融場域後，如何透過空間光線與動線，創造不同於美術館的觀看體驗。

洪瑄是高雄在地藝術家，為中信銀行董事長陳佳文和中信貴賓導覽作品「突圍」。她表示，這件作品融合高雄建築工地場景與傳統水墨底蘊，多年來展示於中國信託南港總部，現在能「返鄉巡展」非常開心，還有朋友臨櫃辦業務，一眼就認出她的畫。