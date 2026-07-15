平台向外送員收媒合費？工會轟吃相難看

外送專法上路在即，平台業者昨初估平均每單運費將上漲三到五成，更有學者建議平台應向外送員收取「媒合費」。對此，台中市外送平台服務產業工會、全國外送產業工會皆表達譴責，媒合費的提議荒謬透頂，砲轟平台業者吃相難看，公然將經營成本轉嫁給勞工。

消基會董事長鄧惟中批評，當初勞動部制定專法時，消基會就曾提出疑慮，認為專法反而會造就平台予取予求、狠撈一筆，將法遵成本轉嫁給消費者，政府要做好事就該做全套。否則在目前的寡占市場下，消費者、小餐廳勢必成為被剝削最嚴重的受害者。不只勞動部，經濟部、交通部都脫不了關係，沒得推來推去。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明痛批，所謂的「媒合費」，根本是平台為了規避經營責任，強行從外送夥伴「割韭菜」的違法手段，專法初衷是保障勞工，平台卻以此作為違法剝削的擋箭牌，把外送夥伴當作資方的提款機，工會絕不容忍。

他進一步說，平台自身的系統維護、行政客服與人事開銷，本來就是企業營運必須承擔的成本，平台卻企圖以法規成本增加為藉口，將這些開銷轉嫁到每天在外風吹日曬雨淋、用命換取微薄辛苦錢的外送員身上，簡直是顛倒是非、毫無企業道德。

全國外送產業工會也指，勞動部的外送服務定型化契約明訂，外送員不得負擔外送平台業者的經營成本，所謂媒合費、平台服務費、管理費等名目，就是在轉嫁營運成本，工會將要求主管機關立即介入檢視其合法性。

此外，工會也質疑，平台過去宣稱外送員時薪二七○到三二○元，人數太多、專法成本太高，但專法上路後外送員的最低報酬保障約二四五元，平台卻突然說成本增加，試問增加在哪？