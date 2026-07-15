聽新聞
0:00 / 0:00

平台向外送員收媒合費？工會轟吃相難看

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

外送專法上路在即，平台業者昨初估平均每單運費將上漲三到五成，更有學者建議平台應向外送員收取「媒合費」。對此，台中市外送平台服務產業工會、全國外送產業工會皆表達譴責，媒合費的提議荒謬透頂，砲轟平台業者吃相難看，公然將經營成本轉嫁給勞工。

消基會董事長鄧惟中批評，當初勞動部制定專法時，消基會就曾提出疑慮，認為專法反而會造就平台予取予求、狠撈一筆，將法遵成本轉嫁給消費者，政府要做好事就該做全套。否則在目前的寡占市場下，消費者、小餐廳勢必成為被剝削最嚴重的受害者。不只勞動部，經濟部、交通部都脫不了關係，沒得推來推去。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明痛批，所謂的「媒合費」，根本是平台為了規避經營責任，強行從外送夥伴「割韭菜」的違法手段，專法初衷是保障勞工，平台卻以此作為違法剝削的擋箭牌，把外送夥伴當作資方的提款機，工會絕不容忍。

他進一步說，平台自身的系統維護、行政客服與人事開銷，本來就是企業營運必須承擔的成本，平台卻企圖以法規成本增加為藉口，將這些開銷轉嫁到每天在外風吹日曬雨淋、用命換取微薄辛苦錢的外送員身上，簡直是顛倒是非、毫無企業道德。

全國外送產業工會也指，勞動部的外送服務定型化契約明訂，外送員不得負擔外送平台業者的經營成本，所謂媒合費、平台服務費、管理費等名目，就是在轉嫁營運成本，工會將要求主管機關立即介入檢視其合法性。

此外，工會也質疑，平台過去宣稱外送員時薪二七○到三二○元，人數太多、專法成本太高，但專法上路後外送員的最低報酬保障約二四五元，平台卻突然說成本增加，試問增加在哪？

外送員 工會 消基會

延伸閱讀

外送專法上路運費至少漲3成！平台還想收媒合費 工會轟：吃相難看

外送專法將上路…DEAT籲建立滾動檢討機制 兼顧四方需求

業者估外送專法上路成本恐增3成 平台是否漲價待評估

外送專法將上路 DEAT 呼籲建立半年一次滾動檢討機制 因應產業變化

相關新聞

健康主題館／血癌已非不治之症 關鍵在配對移植

貧血、臉色蒼白，全身無力、突然暈倒，甚至吐血，在許多連續劇中，悲慘女主角最常罹患的絕症就是血癌，戲劇張力十足。但隨著現代醫療的進步，血癌已非「不治之症」，患者接受化療、標靶藥物，或是骨髓移植，均能讓病情穩定，甚至治癒。

當代藝術進駐金融地標 中信當代繪畫獎中信總部、高雄亞灣分行亮相

中國信託長期扶持台灣藝術家，讓當代典藏畫作走進指標金融據點。中國信託商業銀行（中信銀行）攜手中國信託文教基金會（中信文教基金會），將橫跨三屆、由中信文教基金會典藏的八件「中國信託當代繪畫獎」獲獎作品，展示於中國信託南北兩大重要據點「南港中信金融園區」及「高雄亞灣分行」，讓客戶在日常金融服務中，能近距離欣賞當代美學。藝術家洪瑄的作品被好友一眼認出放在亞灣分行櫃檯C位，令她開心不已。

肩頸腰背老痠痛 小心肌筋膜疼痛症候群

久坐的上班族、辛勞操持家務的媽媽、揹著過重書包的學生，或是假日整天追劇、打電動的宅男宅女，可能因姿勢不良與壓力，造成肌肉長期緊繃而出現痠痛不適。很多人以為只是疲勞，就醫後才發現是「肌筋膜疼痛症候群」作祟。

婦團籲人工生殖法 與代理孕母脫鉤

台灣「人工生殖法」修法因「代孕合法化」爭議而卡關，立法院社會福利及衛生環境委員會昨日審查行政院及立委提出的修正草案，多個婦女、性別與同志團體呼籲，應將「代理孕母」議題與「人工生殖法」修法脫鉤處理，優先完成單身女性及女性同志配偶使用人工生殖技術的修法，避免有生育需求的女性錯過最佳生育時機。

健康你我他／小中風得到教訓 每天運動是王道

我從事財務管理工作，壓力大，40歲開始服用高血壓藥，以為只要按時服藥就不會中風，也沒有運動習慣，哪知我服藥17年後依然中風。

基因改造、基因編輯

基因改造技術是將相同或不同生物來源的基因片段導入到目標作物中，為目標作物賦予新的特性，例如最廣為人知的五大基改作物黃豆、玉米、油菜、甜菜及棉花，透過導入農桿菌來源的耐除草劑基因及蘇力菌來源的抗蟲基因來產生出相對應的特性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。