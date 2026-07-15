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包機嗨玩3天免轉乘 台東–澎湖直航9月開飛4梯次

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東往返澎湖直航包機9月啟航，民眾不用再北上或跨縣市轉乘，從台東航空站即可飛往澎湖，地方期待。記者尤聰光／攝影
台東往返澎湖直航包機9月啟航，民眾不用再北上或跨縣市轉乘，從台東航空站即可飛往澎湖，地方期待。記者尤聰光／攝影

台東旅遊交通再添新選擇。縣府攜手華府旅遊集團推出「台東–澎湖直航包機三日遊，九月十一、十三、十五、十七日共四架次往返，可直接從台東機場搭機到澎湖，免去轉機及長途往返奔波，展開便利離島旅程。

縣府觀光發展處表示，縣府近年推動國內外包機及直航航線，強化台東對外交通網絡，首次規畫台東直飛澎湖包機，一周安排四架次，串連東部與離島觀光，促進兩地觀光交流與產業合作。

縣府指出，過去台東民眾到澎湖旅遊，多需搭乘其他交通工具轉往外縣市機場，再轉機到澎湖，時間成本較高。此次直航包機開通，提供東部民眾更便利的離島旅遊方式，也讓澎湖旅客有機會探索台東觀光。

此次三日遊行程以澎湖自然景觀、人文歷史及在地美食為主軸，安排走訪媽宮古城、天后宮、施公祠、萬軍井及觀音亭等景點，並體驗澎湖特色海鮮與地方飲食。

行程也規畫南海跳島，前往七美、望安欣賞海島風光，參觀小門地質探索館、澎湖跨海大橋、通樑古榕、二崁傳統聚落及大菓葉柱狀玄武岩等，帶領旅客深度感受澎湖自然與文化魅力。

即起開放報名，縣府說，有意搭乘包機的民眾，可洽蝴蝶蘭大樂旅行社、勝芳旅行社、普悠瑪旅行社、翔天旅行社及星航旅行社詢問。不少台東居民表示很期待，直飛澎湖省下轉乘時間，對安排離島假期的人多了一項新選擇。

澎湖 台東 觀光 直航 旅行社 轉機

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