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台灣虎航登錯機延誤22分 機場人士估：地勤誤判訊號警示音+旅客未留意

中央社／ 桃園機場14日電
台灣虎航示意圖。聯合報系資料照
台灣虎航示意圖。聯合報系資料照

桃機今天發生旅客上錯飛機事件，台灣虎航表示，已主動提報同時啟動調查。機場人士說，研判是旅客未留意走錯登機門，加上地勤人員疏失所致。事件造成班機延誤22分鐘。

有旅客在社群平台Threads上發文表示「飛機要飛了，才發現有人上錯飛機」。

台灣虎航表示，今天IT212桃園前往大阪關西航班發生地勤誤判訊號警示音，導致旅客登錯機事件，後續於登機門覆核程序發覺人數不符，隨即安排旅客卸載、客艙清艙與人數複查等標準程序。

台灣虎航說，第一時間已主動向主管機關提報，同時內部立即啟動事件調查與全面落實改善與預防措施，並加強登機口覆核機制，以確保飛航安全。

根據機場人士指出，研判是旅客未留意走錯登機門，前往虎航IT212航班的登機門B1R，但B1R與一般登機門不同，共有3個登機門可同時作業，地勤人員在刷機票時又誤判訊號警示音放行，且因為須由接駁車搭載旅客前往外機坪登機，作業時間差導致工作人員未及時發現，才會發生這樣的意外。事件造成班機出發時間由下午3時15分延後至3時37分，共延誤22分鐘。

現場旅客則說，其實地勤人員沒多久就發現登機人數不符，但旅客已經搭上接駁車前往外機坪登機，地勤人員也緊急聯絡機上人員進行後續處置，並將搭錯機的旅客帶回候機室緊急化解問題。

虎航 台灣虎航 大阪

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