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見證台灣健保30年！台中醫院前院長李孟智獲頒健保特殊貢獻獎

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
健保署中區業務組長丁增輝(左)，頒發「特殊貢獻獎」給衛服部台中醫院前院長李孟智(右)。圖／台中醫院提供
健保署中區業務組長丁增輝(左)，頒發「特殊貢獻獎」給衛服部台中醫院前院長李孟智(右)。圖／台中醫院提供

衛生福利部健保署14日舉行中區醫院特殊貢獻健保感恩表揚會，台中醫院顧問李孟智獲頒「特殊貢獻獎」。他說自己從台灣健保創立後擔任健保審查委員至今超過30年，看到中央政府從創立時投入健保資源1,300億元，如今增加10倍預算破兆元，見證健保政策推動30年，台灣人人有醫療，並擁有最堅實的健康保障成果。

1995年3月1日全民健保開辦，台灣從此走入世界衛生組織(WHO)倡議的「全民健康、人人有醫療」階段，衛福部台中醫院前院長李孟智，自健保開辦日迄今超過30年，全程無間斷擔任中央健保署中區和南區業務組的西醫醫院醫療服務審查委員，及中央健保署政策諮詢專家，今日獲頒健保「特殊貢獻獎」。

李孟智教授回憶30年來，健保從論量支付到總額預算，從論量計酬到論質計酬、從疾病醫療到全方位健康維護、從一般醫療到數位化智慧照護及個人化精準醫療、從一般醫療院所照護到社區化居家醫療照護、從全民的重點照護到偏鄉離島弱勢的加強照護。

以及從醫療照護延伸到與長照3.0結合，及安寧緩和全人、全團隊和全程和照護，一路披荊斬棘，奠定今日人人有醫療的健保成果。

「全民健保一直是政府施政中最滿意的政策與服務，歷經考驗、試煉與成長，如今已成為世界各國學習、研究與交流的重點，也是台灣之光！」李孟智說，他很榮幸全程參與台灣全民健保制度的發展歷程，這個始終以醫界為榮、以健保為重、以全民健康為念的政策。

李孟智期盼，全民健保能持續朝向「人人有醫療」永續發展，未來結合國家健康政策、ESG永續發展理念及「健康台灣」政策願景，持續提升醫療品質、健康公平與全民福祉，讓健保成為台灣人民最堅實的健康保障，並為全球健康治理貢獻更多台灣經驗。

WHO 健保

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