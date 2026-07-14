環境部公布都市林6大重點 打造綠蔭成天然冷氣

環境部今天公布都市林6大治理重點，包括籌設專責機構、建置數位雙生系統，用科技為都市林的降溫效益「記日記」，宣告將跨部會打造綠蔭，成為市民生活最強的「天然冷氣」。

今年4月30日「國家氣候變遷對策委員會」第7次會議，正式宣布將「國土綠蔭」視為「國家級韌性基礎建設」，推動「都市林」提升為國家級的調適計畫。

環境部今天於國立中興大學舉辦「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」表示，為回應民眾對宜居城市的渴望，攜手農業部、內政部等中央部會與地方政府，將以「制度建立、公開追蹤、績效管理」為核心，將各界意見轉化為務實行動。

環境部發布新聞稿公布「都市林6大治理重點」，包含導入樹保制度、將推國土綠蔭氣候調適網平台等。

環境部表示，首先，將會有專法專責機構，未來將依行政院「國家都市林推動委員會」架構，強化專責組織與穩定財源，並積極規劃都市林專法；第二，將結合科學圖資與大數據，精準追蹤樹冠覆蓋率、樹木存活率、步行遮蔭率以及高溫熱區的改善程度，透過建置「數位雙生（Digital Twin）」系統，用科技為都市林的降溫效益「記日記」。

接著，環境部說，將會同跨部會與專家學者，研議更嚴格的樹木保護、保留與生態補償機制，兼顧國土發展與生態韌性；另外，未來將結合專業的樹木保護人員制度，優化公共工程的植栽規範，並協助地方政府強化養護經費與專業人力，提升公共綠化的生活品質。

環境部提到，後續會研議推動木質資源的「分級利用」與高值化，建立「從植樹、養樹到循環利用」的完整生態鏈；最後，將會推動「國土綠蔭氣候調適網」並建立公開的案件追蹤與機關回覆機制，讓每位公民都能親自參與城市降溫。

環境部長彭啓明表示，從之前的座談會中發現，社會各界關注的焦點早已超越傳統「要不要種樹」、「種多少樹」的數字，民眾更在乎「樹有沒有活得好」、「行人走在路上有沒有遮蔭」以及「制度能不能永續維護」；各界建言將落實為具體政策，共同打造更涼適、更健康、更具韌性的永續台灣。