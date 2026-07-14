颱風海神昨才生成！24小時打回低氣壓 氣象署：壽命1天不算罕見

氣象署表示，今年第11號颱風海神昨天生成、今天就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期約24小時；統計近10年每年都有約1至2個生命週期約1天的颱風，不算罕見。

根據中央氣象署資料，第11號颱風海神在昨天上午8時形成，今天早上8時就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期僅約短短24小時。

氣象署今天在「報天氣-中央氣象署」臉書表示，統計上近10年的資料來看，平均每年會有1至2個生命期約1天的颱風，因此不算罕見。去年第14號颱風藍湖，生命期僅18小時；去年第12號颱風玲玲，也僅24小時。

而上一個生命期僅12小時的颱風，要回溯到2016年的15號颱風雷伊。

不過，氣象署表示，無論海神現在是颱風還是熱帶性低氣壓，由於距離台灣非常遙遠，後續也是往東北方移動，對台灣天氣完全沒有影響。

氣象署說，21日之前台灣盛行西南風至南風，南部地區易有斷斷續續的短暫陣雨或雷雨，時晴時雨的天氣，中部清晨也會有零星陣雨，其他地區上午晴朗，但中午過後有午後雷陣雨，各山區、雙北地區注意大雷雨。