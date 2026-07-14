快訊

美6月CPI出爐！台指期夜盤大漲 一度衝上45,350點

史上最強上半年！12家金控狂賺3435億元 國泰金暫居第一

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風海神昨才生成！24小時打回低氣壓 氣象署：壽命1天不算罕見

中央社／ 台北14日電
今年第11號颱風海神昨天生成、今天就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期約24小時。圖／ 截自報天氣 - 中央氣象署
今年第11號颱風海神昨天生成、今天就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期約24小時。圖／ 截自報天氣 - 中央氣象署

氣象署表示，今年第11號颱風海神昨天生成、今天就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期約24小時；統計近10年每年都有約1至2個生命週期約1天的颱風，不算罕見。

根據中央氣象署資料，第11號颱風海神在昨天上午8時形成，今天早上8時就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期僅約短短24小時。

氣象署今天在「報天氣-中央氣象署」臉書表示，統計上近10年的資料來看，平均每年會有1至2個生命期約1天的颱風，因此不算罕見。去年第14號颱風藍湖，生命期僅18小時；去年第12號颱風玲玲，也僅24小時。

而上一個生命期僅12小時的颱風，要回溯到2016年的15號颱風雷伊。

不過，氣象署表示，無論海神現在是颱風還是熱帶性低氣壓，由於距離台灣非常遙遠，後續也是往東北方移動，對台灣天氣完全沒有影響。

氣象署說，21日之前台灣盛行西南風至南風，南部地區易有斷斷續續的短暫陣雨或雷雨，時晴時雨的天氣，中部清晨也會有零星陣雨，其他地區上午晴朗，但中午過後有午後雷陣雨，各山區、雙北地區注意大雷雨。

颱風 氣象署

延伸閱讀

南海熱帶擾動形成、可能路徑曝 颱風論壇：飛港澳注意航班動態

今明午後雷陣雨範圍大強度強 專家指至少持續1周

西南風明帶水氣報到！大台北、西半部山區防大雨 南部不定時雷雨

海神颱風「夭折」全台飆高溫 台中以北+南投慎防短延時豪大雨

相關新聞

又有旅客上錯飛機！虎航一年內二起誤登機 起飛前緊急清艙複查人數

台灣虎航又傳有旅客上錯機事件！今天下午虎航一架IT212班機，從桃園飛大阪，起飛前突傳有旅客走錯登機口、上錯飛機。航班最終延遲22分鐘飛出，虎航回應，第一時間已安排旅客卸載、啟動人數複查。

萬里溪堰塞湖快滿了！蓄水衝破9成 最快16日中午溢流

花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量持續攀升，截至今天下午5時已蓄滿約91.5％，林業及自然保育署花蓮分署表示，依目前入流情況推估，堰塞湖最快於16日中午前後開始溢流，最慢則可能延至18日，已建議中央提前於明天成立災害應變中心，研議紅色警戒發布時機。

颱風海神昨才生成！24小時打回低氣壓 氣象署：壽命1天不算罕見

氣象署表示，今年第11號颱風海神昨天生成、今天就減弱為熱帶性低氣壓，生命週期約24小時；統計近10年每年都有約1至2個生...

環境部公布都市林6大重點 打造綠蔭成天然冷氣

環境部今天公布都市林6大治理重點，包括籌設專責機構、建置數位雙生系統，用科技為都市林的降溫效益「記日記」，宣告將跨部會打...

青年作曲家武修平專場音樂會 用音符讓時間被聆聽

旅加青年作曲家武修平將舉行專場音樂會，以「時間」為核心命題，透過聲音的重複、停滯與細微的變化，讓觀眾感知時間如何被延展、...

全台首株「台中1號」韭菜新品種 軟嫩豐產、口感佳

農業部臺中區農業改良場成功育成全台首株韭菜新品種「台中1號」，此品種葉片寬厚、軟嫩豐產，質地佳，年採收次數可增加1至2次，收穫量提升5至20%，將為農民收益帶來利好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。