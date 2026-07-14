青年作曲家武修平專場音樂會 用音符讓時間被聆聽

旅加青年作曲家武修平將舉行專場音樂會，以「時間」為核心命題，透過聲音的重複、停滯與細微的變化，讓觀眾感知時間如何被延展、凝視與聆聽。

這次音樂會聚焦「時間」，武修平告訴中央社記者，「時間」一直是他創作裡最重要的主題，「我很著迷於時間如何改變我們對一件事情的感受。同樣一段旋律如果重複很多次，意義就會改變；同一個地方，隔了十年再回去，也完全不一樣。」

武修平說，今年剛好是他學作曲的第10年，「重。時」音樂會收錄他自2018到2026年的作品，像是在回頭看自己一路以來的創作，「觀眾不只是聽不同作品，也是在經歷不同時間階段的我。」武修平說這場演出是他第一次在台灣以作曲家身分舉行專場音樂會，希望能持續將當代音樂推廣給台灣聽眾。

上半場作品以鋼琴三重奏與室內樂編制為主，從「空」、「靜止」、「記憶」與「疏離」等概念出發，透過有限的音高材料與重複動機，使聲音在穩定的時間感中緩慢展開。下半場聚焦弦樂四重奏，壓軸作品「重 。時」為古箏與弦樂四重奏之作，透過演出持續生成新的感知層次。

武修平認為，古典音樂不是一種風格，「而是一種思考世界的方法。」武修平表示，很多人以為古典音樂是在演奏幾百年前的作品，「但其實它一直都在回應當代，每個時代的作曲家都在用自己的方式，記錄當下的生活、社會、科技與文化，這也是我對自己的期待。」

武修平一開始是學鋼琴和小提琴，大學開始接觸作曲，「比起演奏別人的作品，我更喜歡用自己的方式記錄當下，也喜歡透過音樂說故事。」武修平表示音樂會後會繼續在多倫多大學攻讀作曲博士學位，未來希望有機會把作品帶到港口、森林甚至宮廟等不同場域，讓音樂和環境一起成為作品的一部分。

「重。時」武修平X半線室內樂作曲家肖像音樂會將於7月16日演出，地點在台中國家歌劇院小劇場；7月19日在台北鳴石音樂空間，由半線室內樂擔任演出。