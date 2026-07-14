業者估外送專法上路成本恐增3成 平台是否漲價待評估

外送專法將上路，業界憂成本上升推動平台漲價。foodpanda回應，平均每筆訂單成本恐增30%至50%，但是否漲外送費會等上路後觀察數據。Uber Eats先前已通知將調高商家服務費，並推估「疊單」影響每單約20元外送費，評估漲價會考量市場競爭。

外送專法將於7月21日上路，台灣數位平台經濟協會（DEAT）今天舉辦「外送產業建言媒體記者會」，兩大平台foodpanda、Uber Eats均派代表出席。

外送專法有關外送員薪資報酬，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且「保底」不得低於新台幣45元，加上定義每筆訂單僅包含一個取件地點及一個送達地點，「疊單效益」恐消失，平台與業界認為外送成本勢必增加。

對於外送專法上路後，可能會帶動多少成本增加與外送費漲價幅度，foodpanda今天回應表示，預估在既有運費基礎上，因應法規而可能增加的成本，平均每單成本可能會增加30%到50%。

foodpanda表示，外送專法上路後，會觀察實證數據，若平台無法透過營運優化等內部方式吸收這些成本增加，成本最終會外溢到商家和消費者，因此希望法規能有滾動調整的空間，找到一個平台、商家、外送員和消費者多贏的平衡點。

Uber Eats先前已宣布，因應專法上路，商家服務費將在21日調漲2.5至3個百分點；同時因新增福利，UberOne會員方案月訂閱費用已由120元調整為199元，年訂閱則由1200元調整為1990元。

Uber Eats表示，推估「疊單效益」幫台灣消費者節省每單至少20元外送費，但外送成本其實還牽涉許多變數，包括離尖峰時段的定價策略調整及與競爭對手的市場角力，很難給出一個絕對的增加數字。

Uber Eats表示，先針對商家服務費調整，而非直接調整消費者費用，認為商家或許有空間與Uber Eats共同吸收，但商家是否會因此調整商品定價，這又是另一個變數，最終消費者端會如何變化，還很難說。

至於是否拍板漲價時間點，兩家平台均表示，專法上線後會密切觀察數據；Uber Eats強調，成本增加不必然等於漲價，還要考慮市場競爭，若對手不漲，也可能選擇不漲來維持市占；foodpanda表示，只有當增加的成本超過能承受的範圍時，漲價才會成為選項。

商業發展與策略研究所長朱浩強調，「外送疊單類似汽車共乘概念」，雖然外送專法未規定不能疊單，但疊單的每筆訂單仍須重複計費，就像共乘邏輯，如同3名乘客順路共乘一輛計程車，卻必須各自支付完整車資，消費者優惠誘因會消失，合作店家失去新訂單的機會，恐導致外送員收入略增加，但整體訂單量下滑的狀況。