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全台首株「台中1號」韭菜新品種 軟嫩豐產、口感佳

聯合新聞網／ 綜合報導
軟嫩豐產 韭菜新品種「台中1號」登場記者會與會人員共同合影。 台中區農業改良場提供
軟嫩豐產 韭菜新品種「台中1號」登場記者會與會人員共同合影。 台中區農業改良場提供

面對全球氣候嚴重變遷，極端高溫、乾旱與豪雨已成問題的現代，加速研發與推廣抗熱、抗旱農作物是為當今最重要的議題。農業部台中區農業改良場歷時7年，不僅成功育成全台首株韭菜新品種「台中1號」，寬厚的葉片，纖維少、質地柔軟且易咀嚼等特性，更讓《本草綱目拾遺》記載，別名「起陽草」中的韭菜口感更佳；年採收次數並可增加1至2次，收穫量提升5至20%，對於國產韭菜品質與農民收益大有裨益。

根據台中農改良場統計數據指出，114年全國韭菜栽培面積約702公頃，其中彰化縣占全國66%，為全國最重要產區。「韭菜是我們中部主要的農作物之一，最大的產區也在我們這。」台中農改良場場長楊宏瑛表示，為改善現行韭菜栽培品種於夏季葉片易纖維化以及植株易抽苔（開花），導致品質與產量下降等栽培瓶頸，台中農改良場耗時7年的時間，成功培育出葉片寬厚、纖維少、質地柔軟易咀嚼等特性的「台中一號」。

台中農改場楊宏瑛場長說明臺中農改場育成韭菜新品種「台中1號」。 台中區農業改良場提供
台中農改場楊宏瑛場長說明臺中農改場育成韭菜新品種「台中1號」。 台中區農業改良場提供

韭菜最早見於南朝梁人陶弘景所著之《名醫別錄》中，屬於石蒜科蔥屬多年生草本作物，是為國人日常飲食中重要的辛香蔬菜之一，全株都可食用，包括葉韭、韭黃及花韭等，做成水餃、韭菜盒子、蚵嗲、各式熱炒或涼拌料理，都備受人喜愛。台中農改良場副研究員藍玄錦表示，早期韭菜主要栽培品種為「呂宋種」，自行留種種植易產生植株整齊度不佳、產量不穩定等問題，且抽苔開花也不一致，易影響品質及採收次數。他進一步分析道，「近年來，雖逐漸改種『日本大葉種』，可減少夏秋季抽苔並增加1至2次的採收，但遇到高溫的氣候，仍會產生葉片易纖維化，而且口感變差、葉色較淡及多次採收後葉鞘變細等限制。」

經過7年的投入，全台首株「軟嫩豐產」兼具高產、優質特性的「台中1號」，是由呂宋種經由純系選拔育成，不僅葉片寬厚，平均葉寬可達1.4公分以上，較呂宋種與日本大葉種分別增加22.6%及16.5%。夏季高溫期，葉片質地仍然能維持軟嫩特性，粗纖維含量僅12.7%，較呂宋種與日本大葉種分別降低7%及11%。此外，年採收次數較呂宋種增加2至3次，較日本大葉種增加1至2次，年收穫量亦分別提升20%及5%。

目前，「台中1號」已提出植物品種權申請，未來取得植物品種權後，將辦理技術授權，提供國內韭菜品種栽培新選擇，並嘉惠更多農友與消費者。

韭菜台中1號在夏季栽培仍能維持良好品質。 台中區農業改良場提供
韭菜台中1號在夏季栽培仍能維持良好品質。 台中區農業改良場提供

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