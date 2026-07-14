守護偏鄉30年扛起PCR檢驗 台東醫院醫檢師楊惠春獲資深典範獎

衛福部今舉辦「第12屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，從27家部立醫院約計3237位醫事與社工人員中，遴選出67位表現卓越且足為表率的楷模，分別頒發「資深典範獎」、「優良獎」及「優良新人獎」。衛福部長石崇良說，獲獎率僅2.07%，相當不易，部立醫院靠醫療團隊一起努力，守護國人健康。

榮獲「資深典範獎」的台東醫院醫事檢驗師楊惠春，克盡職守迄今30年，協助建置流感重症及新型A型流感病毒核酸檢測實驗室，積極優化實驗室檢驗效能，讓該院成為台東縣境內麻疹、新型流感、M痘及腸病毒檢測的唯一專業據點。

石崇良說，楊惠春非常資深，從台東醫院建立檢驗業務，及新冠疫情期間的PCR篩檢，都由她站在第一線處理。他印象很深刻，當聽到台東醫院可以驗PCR時，他馬上說出：「台東醫院真的了不起，這醫檢師了不起」。

楊惠春也致力建構高效能的精準癌症醫療體系，取得「實驗室開發檢測實施計畫」核定，獲取 All RAS 與 BRAF 基因突變檢測資格，並首創台東地區導入質譜（MALDI-TOF MS）技術，提升偏鄉醫院感染症「精準檢驗在地化」效益，也連續三年榮膺衛福部研究發展計畫獎勵。

獲頒「優良獎」的胸腔病院藥師林佩玉，長年協助醫院評鑑與督考訪查業務，有效提升院內醫療照護與教學品質，包含擔任公費流感抗病毒藥劑、防疫藥品、結核藥劑承辦人，積極配合防疫政策，也在負責藥庫管理上嚴謹負責，確保院內用藥供應不斷鏈，維護民眾用藥安全，落實教學醫院藥庫教學業務，提升PGY藥師管理能力。

「優良新人獎」得獎者為金門醫院呼吸治療師郭乃維，她積極學習新機器介面及功能展現優異的專業素養，不僅參與CPR與緊急插管急救，更在第一時間提供重症患者呼吸支持，熟練機械通氣管理、氣道維護、呼吸器脫離訓練及緊急應變作業，展現出色的臨床照護能力。

部立醫院也有社工師獲獎。石崇良說，前一陣子社工遭受很大的壓力，在醫院工作更是不容易，桃園療養院經常要處理家暴、性侵等，均由醫務社工處理，他非常欽佩。上周他在院長會議特別提到，請所有院長給大家加薪，同時也提升專業加給。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，部立醫院以有限資源，肩負推動公衛政策與照護弱勢的責任，將強化核心能力、精進醫療服務並堅守公醫使命，擔任民眾信賴的健康守護者。在這次表揚活動中，除了公開感謝獲獎的同仁，更感謝部醫許多優秀的專業醫事人員與社工人員默默付出並奉獻所長，希望社會各界也能夠給予這群專業人員肯定。

金門醫院呼吸治療師郭乃維，獲頒「第12屆醫事人員優良新人獎」，她積極學習新機器介面及功能，展現優異的專業素養，展現出色的臨床照護能力。記者林澔一／攝影