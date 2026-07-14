又有旅客上錯飛機！虎航一年內二起誤登機 起飛前緊急清艙複查人數

台灣虎航又傳有旅客上錯機事件！今天下午虎航一架IT212班機，從桃園飛大阪，起飛前突傳有旅客走錯登機口、上錯飛機。航班最終延遲22分鐘飛出，虎航回應，第一時間已安排旅客卸載、啟動人數複查。

台灣虎航IT212從桃園飛往大阪關西機場航班，原訂今天下午3時15分起飛，但起飛前突傳有旅客上錯飛機。該班機上的目擊旅客直呼「超扯，飛機要飛了才發現有人上錯飛機」。旅客表示，該名旅客實際登機門應為B3而非IT212的B1R。然而實際查詢IT212起飛區間，B3登機門為2時51分起飛的IT503飛往普吉島。

怎麼會從飛泰國，變飛日本，這並不是虎航近年來第一次上錯機事件。去年12月才有IT280旅客原本應該從高雄飛往東京成田，卻誤登IT284差點被送往大阪關西。事後查驗票根才糾錯，趕緊將旅客送下機，5月底更因此遭民航局開罰15萬，並應向局提出改善措施。

對於一年內又發生一起誤登機事件，台灣虎航表示，地勤同仁因誤判訊號警示音，導致旅客登錯機。後續於登機門覆核程序發覺人數不符，隨即安排旅客卸載、客艙清艙與人數複查等標準程序。

虎航強調，第一時間已主動向主管機關提報，同時內部立即啟動事件調查與全面落實改善與預防措施，並加強登機口覆核機制，以確保飛航安全。

民航局表示，針對台灣虎航登機作業疏失，已要求航空公司檢討，並提出改善報告。後續調查如確有違規，將依民航法裁罰。