韭菜新品種「台中1號」 口感較佳產量更高

農業部台中區農業改良場歷時7年培育出韭菜新品種「台中1號」，不但較目前的品種口感佳，且產量更高，台中農改場將在取得植物品種權後，辦理技術移轉，嘉惠農友與消費者。

台中農改場今天在農業部舉行記者會，介紹新品種的韭菜「台中1號」。

台中農改場場長楊宏瑛說，台中農改場已提出「台中1號」的植物品種權申請，取得植物品種權後，將辦理技術授權，提供國內韭菜品種栽培新選擇，嘉惠農友與消費者。

台中農改場埔里分場副研究員藍玄錦說，韭菜屬石蒜科蔥屬多年生草本作物，為國人日常飲食中重要的辛香蔬菜之一，全株可食，食用型態包括葉韭、韭黃及花韭等，廣泛應用於水餃、韭菜盒子、蚵嗲、各式熱炒或涼拌料理。

藍玄錦說，台灣早期葉韭主要栽培品種為地方品種呂宋種，自行留種易產生植株整齊度不佳、產量不穩定等問題，且抽苔開花不一致，影響品質及採收次數。近年雖逐漸改種市售日本大葉種，可減少夏秋季抽苔並增加1至2次採收，但仍存在高溫期葉片易纖維化、口感變差、葉色較淡及多次採收後葉鞘變細等限制。

藍玄錦介紹，「台中1號」是呂宋種經由純系選拔育成，葉片寬厚，平均葉寬可達1.4公分以上，較呂宋種與日本大葉種分別增加22.6%及16.5%。

藍玄錦說，夏季高溫期，「台中1號」葉片質地仍維持軟嫩特性，粗纖維含量僅12.7%，較呂宋種與日本大葉種分別降低7%及11%，口感更佳。

另，「台中1號」年採收數可達8次，較呂宋種增加2至3次，較日本大葉種增加1至2次，年收穫量分別提升20%及5%，所以「台中1號」兼具呂宋種的適應性與日本大葉種的採收優勢，具產業推廣潛力。

農業部統計，114年全國韭菜栽培面積約702公頃，其中彰化縣占全國66%，是全國最重要產區。