外送專法上路運費至少漲3成！平台還想收媒合費 工會轟：吃相難看

外送專法上路在即，平台業者今指出外送費上漲勢在必行，初估平均每單運費將上漲3至5成，更有學者建議平台應向外送員收取「沒合費」。對此，台中市外送平台服務產業工會表達最嚴厲的譴責與唾棄，砲轟平台業者吃相難看，公然將經營成本轉嫁給勞工。

外送專法將於21日上路，數位平台經濟協會今召開記者會，提出「建立每6個月一次常態化檢討機制」、「提出科學化、數據化研究報告」以及「給予產業6個月輔導期 」三大呼籲。會中，有學者建議平台作為串聯餐廳、消費者與外送員的數位中介，可向外送員收取合理媒合費，視為市場交易機制的一部分，未來也針對外送員的角色定位，討論外送員與平台是僱傭或承攬關係。

台中市外送平台服務產業工會表達最嚴厲的譴責與唾棄。工會批評此提議不僅荒謬透頂、吃相極度難看，更是明目張膽地踐踏基層外送員的生存底線，將經營成本轉嫁給勞工的作法，絕對是公然的違法行徑。

台中市外送平台服務產業工會理事長李建明痛批，所謂的「媒合費」，根本是平台為了規避經營責任，強行從外送夥伴身上「割韭菜」的違法手段。外送專法的初衷是保障勞工，數位平台經濟協會卻以此作為違法剝削的擋箭牌，把外送夥伴當作資方的提款機，工會絕不容忍。

他進一步說，平台自身的系統維護、行政客服與人事開銷，本來就是企業營運必須承擔的成本，平台卻企圖以法規成本增加為藉口，將這些開銷轉嫁到每天在外風吹日曬雨淋、用命換取微薄辛苦錢的外送員身上，簡直是顛倒是非、毫無企業道德。

工會發言人蘇柏豪強調，外送平台財大氣粗，卻連最基本的企業社會責任都不顧，若膽敢以「媒合費」為藉口，擅自從外送員的薪資中變相扣款，就是視國家法規於無物的違法行為，全台外送員絕對無法接受。若平台執意硬幹、強推任何形式的違法剝削條款，工會將備妥所有證據，直接向勞動主管機關舉發，並尋求一切法律途徑追究到底，誓死捍衛外送夥伴的每一分血汗錢。