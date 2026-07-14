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西南風明帶水氣報到！大台北、西半部山區防大雨 南部不定時雷雨

中央社／ 台北14日電
明天大台北、西半部山區午後留意局部大雨發生。聯合報記者潘俊宏／攝影
明天大台北、西半部山區午後留意局部大雨發生。聯合報記者潘俊宏／攝影

中央氣象署今天下午表示，本周南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主，明天大台北、西半部山區午後留意局部大雨發生；另外花東縱谷地區明天防焚風。

氣象署預報員王品翔告訴中央社記者，明天起至18日因西南風挾水氣，南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主，其中在大台北、西半部山區可能會有局部大雨。

王品翔指出，19至21日仍偏西南風，但水氣減少，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地仍為午後局部短暫雷陣雨，西半部山區要留意局部大雨發生。

溫度方面，王品翔提到，明天各地高溫約攝氏33至35度，其中在西半部近山區平地、花東縱谷地區仍要留意局部36度以上高溫。另外，明天在花東縱谷可能有局部焚風發生。

王品翔說，颱風海神雖然前一天快速生成，但因為環境不適合其發展，今天上午8時已減弱為熱帶性低氣壓，對台無影響；另外在南海的熱帶擾動，目前沒有明顯發展跡象，僅有部分水氣隨西南風移入台灣。

王品翔提醒，17日之前適逢年度大潮，嘉義至屏東及基隆、新北、宜蘭至台東沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域請注意排水不易或局部淹水現象。

氣象署

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