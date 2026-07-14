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陸女來台探親摔腦傷 南投阿嬤求助移民署伸援

中央社／ 南投縣14日電

中國籍女子來台灣探親時跌倒造成腦傷，無法站立及言語，因此逾期停留面臨強制出境，小花阿嬤落淚求助移民署，經審視個案狀況及醫師證明，依「特殊緊急情事」展延停留期限。

內政部移民署南投縣服務站今天表示，一名老婦擔心罹患重病、生活無法自理的中國籍孫女小花（化名）因逾期停留而遭強制出境，日前至服務站洽詢一度落淚，服務站人員了解案情後，依相關法規審慎檢視個案狀況，確認符合延長停留規定，協助備齊文件辦理展延。

南投縣服務站表示，來自中國的小花患有癲癇，需要長期服藥控制病情，小花在父、母離異後來台探親，不料在台灣期間不慎跌倒造成腦部受傷，至今仍無法自行站立及正常言語，老婦因長時間照顧重病孫女，未留意停留期限，導致孫女逾期停留。

老婦到服務站諮詢時，想到孫女可能因此面臨強制出境，老婦自責又無助，話才說幾句，便因情緒激動而落淚，受理案件科員立即輕聲安撫並關懷，依法確認符合延長停留規定後，順利為小花爭取展延停留期限，服務站表示，人員依法行政同時展現政府人道關懷精神。

南投縣服務站主任邵建軒說，面對各式申請案件，除須熟悉相關居停留法令，更須具備敏銳觀察力與同理心，才能適時發現民眾需求並協助；提醒在台居留、停留的外來人士留意證件及許可效期，避免疏忽造成逾期居留、停留而影響自身權益，若遇疾病、家庭變故或其他特殊緊急情事，儘速向移民署諮詢。

南投 移民署 內政部

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