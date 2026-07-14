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「全家交安小店長」限時回歸！7月18、19日《永續好日子》松菸登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「全家交安小店長」限時回歸！全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」。圖／全家便利商店提供
「全家交安小店長」限時回歸！全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」。圖／全家便利商店提供

廣受親子家庭喜愛的「全家交安小店長」限時回歸！全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會共同參與由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的《永續好日子》，並於現場打造「便利商店交安教室」，活動將於7月18日至7月19日、每日11:00至18:00在台北松山文創園區2號倉庫限時登場。

本次打造的「便利商店交安教室」以「同一個貨架，不同高度就是不同世界」為核心概念，結合便利商店日常採買場景，設計「兒童採買任務」與「兒童視角轉換器」兩大互動亮點，讓孩子領取小小購物籃完成採買任務；家長則可穿戴特製「兒童視角轉換器」，以孩子的高度與視野重新觀察貨架、動線與周遭環境，親身感受兒童所面臨的視覺死角。

現場更結合「全家交安小店長」拍照體驗，讓孩子穿上「全家」小小店長制服化身最萌店舖夥伴，好拍、好玩，也能玩出交通安全意識。

「全家」長期關注兒童交通安全議題，自2020年起攜手靖娟基金會推動「小黃帽交通安全教育計畫」，將通路力量結合兒少交通安全專業，透過教材研發、校園推廣、親子活動與互動體驗，協助孩子與家長在日常情境中建立正確交通安全觀念。截至目前已培訓129位小黃帽種子講師，辦理3,324堂課程，並舉辦117場交通安全宣導及120場交通安全闖關活動，累計服務超過9萬名孩童。

本次活動現場亦展出「小黃帽交通安全教育計畫」成果，包含交通安全教材包、遊戲書、繪本等，讓家長從親子採買遊戲延伸理解兒童在通學、過馬路與日常移動中的安全需求，也讓孩子在遊戲中建立基礎交通安全意識。

7月18日至7月19日於「靖娟╳全家便利商店交安教室」完成體驗任務，即可獲得限量道路安全折疊扇一個；每日前100名完成任務民眾，更可加碼獲得50元「全家」禮物卡一張。上述贈品數量有限，贈完為止。

廣受親子家庭喜愛的「全家交安小店長」限時回歸，全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」。圖／全家便利商店提供
廣受親子家庭喜愛的「全家交安小店長」限時回歸，全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」，結合「全家交安小店長」拍照體驗。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」，結合「全家交安小店長」拍照體驗。圖／全家便利商店提供

全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」，兒童視角體驗、採買闖關一次玩，在遊戲中建立基礎交通安全意識。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手靖娟兒童安全文教基金會，7月18日至7月19日於松菸2號倉庫打造「便利商店交安教室」，兒童視角體驗、採買闖關一次玩，在遊戲中建立基礎交通安全意識。圖／全家便利商店提供

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