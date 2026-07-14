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萬里溪堰塞湖快滿了！蓄水衝破9成 最快16日中午溢流

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量截至今天下午5時已蓄滿約91.5％，林業及自然保育署花蓮分署表示，堰塞湖最快於16日中午前後開始溢流，最慢則可能延至18日。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量截至今天下午5時已蓄滿約91.5％，林業及自然保育署花蓮分署表示，堰塞湖最快於16日中午前後開始溢流，最慢則可能延至18日。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪堰塞湖蓄水量持續攀升，截至今天下午5時已蓄滿約91.5％，林業及自然保育署花蓮分署表示，依目前入流情況推估，堰塞湖最快於16日中午前後開始溢流，最慢則可能延至18日，已建議中央提前於明天成立災害應變中心，研議紅色警戒發布時機。

根據監測資料，萬里溪堰塞湖截至今天下午5時，蓄水量已達467.01萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺91.5％，湖面高程1083.50公尺，不過壩體未發現破壞或異常。

林保署花蓮分署長黃群策表示，堰塞湖區邊坡曾於6月28日及7月8日發生崩塌，造成壩體高度增加約1.5公尺，由於新增崩積土方規模有限，是否足以提升蓄水能力仍有待觀察，加上專家學者目前也無法完全掌握土體穩定程度，因此即使巴威颱風警報已解除，仍不宜貿然解除警戒。

黃群策指出，若每日入流量維持約20萬立方公尺，堰塞湖最快可能於16日接近中午時溢流；若受壩體增高影響，則可能延後至18日。不過目前最大變數仍是午後對流降雨，一旦出現單次累積雨量30毫米以上的強降雨，溢流時間可能提前。

他表示，原本規畫於溢流前12小時發布紅色警戒，但考量溢流時程仍有變數，因此已向中央建議提前開設災害應變中心，以利各項防災整備與人力部署，待應變中心成立後，將透過會議綜合研判發布紅色警戒的適當時機。

鳳林鎮公所及萬榮鄉公所呼籲居民持續配合防災措施，避免進入河川及警戒區域，並隨時留意中央與地方政府發布的最新資訊，如接獲撤離通知，應配合相關疏散作業，以確保安全。

花蓮 堰塞湖

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