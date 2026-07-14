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萬里溪堰塞湖蓄水量逾9成 林保署：2天內恐達溢流水位…距離不到3公尺
農業部今下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，目前堰塞湖推估蓄水量約463.88萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的90.96%，湖水位距離可能溢流口約2.68公尺，目前雖是黃色警戒，但預估未來兩天將達到可能溢流水位。
農業部林業及自然保育署表示，明、後兩天雨勢將進一步趨緩，預估降雨量皆小於10毫米，但由於午後雷陣雨發展較為局部且具高度不確定性，氣象署將持續密切監測集水區降雨情形，並提供第一線防災及疏散撤離應變決策參考，目前雖是黃色警戒，但預估未來兩天將達到可能溢流水位。
林保署表示，目前中央與地方各項應變整備工作均已就緒，一旦研判水位接近可能溢流高程，將再提升層級，立即開設行政院層級之萬里溪堰塞湖中央災害應變中心，進一步統整中央與地方資源，提升指揮調度效能，確保下游安全。
林保署表示，萬里溪堰塞湖警戒等級將視未來2日降雨情形及時調整，將持續透過氣象情資、無人機空拍、湖區水位計及專家團隊研判，掌握湖區及壩體變化，滾動調整各項警戒及應變措施。
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