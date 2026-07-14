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重機上國道再卡關 高公局：每年民調結果差不多…改2年辦一次

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
高公局針對重機是否上國道民調從現行每年1次改為2年1次。聯合報系資料照
高公局針對重機是否上國道民調從現行每年1次改為2年1次。聯合報系資料照

重機騎士日夜期盼能上國道，但如今恐怕夢想難以實現。交通部2013年跟2025年間共做過12次民調，今年民調結果原本預計近日出爐，但卻遲遲沒有公布。高公局坦言，因為近來民調結果「差異不大」，因此調整為2年舉辦一次、下次預計於明年辦理。

據了解，交通部過去進行過12次「開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道意向」民調，結果均有6成民眾反對，最新一次在去年3月，結果顯示僅10.3%民眾支持全面開放、24.5%贊成有條件開放、60.7%不贊成開放、4.5%未明確反應。反對民眾以「大型重機騎士不遵守交通規則、任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」為由占最多，高達49.7%。

而今年第13次民調結果至今仍沒影，高公局指出，是因為近年來辦理民調差異不大，將檢討修訂調查頻率，原則上調整為2年辦理1次，下次預計於明年辦理，若有特別需要再視需要增加。

此外，大型重型機車團體殷切關心開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路議題，公路局也表示，會顧及整體用路人利益，在各界具有高度共識、安全可靠的前提下逐步推動大型重機行駛國道。

公路局指出，將責成委由中華民國運輸學會邀集相關單位代表及專家學者組成檢核小組，針對安全、秩序、行為等面向指標進行統計分析，作為後續推動550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路進程之參考。過往於2017年至2018年、2020年至2021年公佈過檢核結果，下次公布將是2024年至2025年狀況，行為檢核的年度以4年辦理1次為原則。

高公局 重機 國道

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