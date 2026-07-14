新冠病例激增34.4%連5周升溫 疾管署：最快本周進入流行期

國內新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，7月5日至11日新冠門急診就診計2811人次，較前一周上升34.4%，7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。新冠疫情已連續5周出現上升趨勢，目前疫情仍在低點震盪，但以數理模式分析，預估本周或下周進入流行期，健保門急診就醫恐達5000人次。

曾淑慧說，當醫院急診收治新冠病毒確診人次比率達疫情流行閾值0.3%，即進入流行期。一旦新冠疫情進入流行期後，約為一個月至一個半月進入高峰期，預計8月中旬至下旬達高峰期。疾管署統計，2023年夏季新冠疫情高峰期感染達20萬人次，2024年12萬人次，2025年5、6月間有7萬多人次，預計今年夏季新冠高峰期就診人次約5萬人次。

不只台灣，中國大陸、日本、南韓、香港也都出現夏季新冠疫情。曾淑慧說，夏季爆發新冠疫情有三大原因，首先接種新冠疫苗或自然感染後，中和抗體於2至4周達到高峰，之後逐漸下降，約4至6個月保護力明顯減弱。多數民眾於秋冬接種疫苗或感染，到了隔年夏季，整體免疫保護力降低，社區中易感族群增加，容易形成疫情。

其次，新冠病毒持續演化，這些變異株具有不同程度的免疫逃脫能力，使曾接種疫苗或感染者仍可能再次感染。最後，雖然學校停課，但暑假旅遊、聚會增加與長時間待在空調室內等因素，均增加人與人的傳播，有助於病毒傳播。

曾淑慧說，新冠疫情高峰主要受到病毒變異、族群免疫力及人群活動等因素影響。65歲以上長者及其他重症高風險族群，應接種最新新冠疫苗，維持足夠保護力，降低感染後發生重症及死亡風險。

曾淑慧指出，自去年10月起，累計136例新冠併發重症本土病例，其中18例死亡，重症病例以65歲以上長者占72.1%，及具慢性病史者占83.8%為多，94.9%未接種本季新冠疫苗。

全球近期新冠病毒陽性率上升，除東地中海呈下降趨勢，其餘皆呈上升趨勢；鄰近國家與地區，如中國、香港、日本、韓國及新加坡疫情上升。目前全球流行變異株以NB.1.8.1為主，其次為JN.1及XFG。

疾管署統計，截至今年7月12日，本季新冠疫苗接種累計約173.2萬人次，65歲以上接種率分別為第1劑20.97%、第2劑0.51%。國際研究發現，接種當季新冠疫苗，可在既有免疫力基礎上提供額外保護，可降低約48%至50%，因新冠病毒至急診或緊急門診就醫風險，可降低約53%至55%住院風險。

曾淑慧提醒，民眾出入醫療照護機構及於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所時，建議自主佩戴口罩；如出現發燒或呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出；另具重症風險因子的民眾，如出現疑似症狀應儘速就醫，可由醫師評估進行快篩或自行使用市售家用快篩，並經醫師評估可針對具重症風險因子的新冠快篩陽性者開立抗病毒藥物，降低感染後導致嚴重併發症或死亡風險。