民眾陳情萬大線公共藝術遭改「影響整體美學」 捷運局：持續檢討

捷運萬大樹林線第一期路面工程逐漸收尾，地下月台層的公共藝術也正在著手討論施作。不過，有民眾陳情，在地議員對於公共藝術建議，反而影響了整體美學。捷運工程局表示，目前站內公共藝術大多已定案，但尚未安裝，會提供建議與意見持續檢討。

根據捷運工程局官網介紹，全線會以「綠．律」為主題，各車站建築設計融合發展各站的副主題，結合在地元素及人文特色，選擇代表性植物，或以色彩或以形狀等，呈現於車站建築裝修內。

包含LG01中正紀念堂站，以台北浮世繪，代表植物為樟樹，LG02植物園站，則是記憶台北，植物為荷花及台北植物園。LG03廈安站是樂活台北，代表植物為台灣萍蓬草。LG04加蚋站由於果菜市場，因此以蔬果為代表。

不過，有民眾陳情指在地議員要求LG01中正紀念堂站的公共藝術「城南集錦」，加註建築名稱，但是該作品放大印上後，基本上都有高辨別度，無需再加註。另外，取消軌道側牆的植物燈箱，但和整體「綠．律」未有落實，難不能最後僅在新北端實現。

民眾也說，萬大線第一期工程的月台層坐椅都是以各站植物意象設計，若取消了植物燈箱就不能彼此呼應，塑造整體氛圍，還有月台滑門上的防撞圖案，原本是各站特色植物，也被取消，相當可惜。

捷運工程局表示，目前站內公共藝術大多已定案，但尚未至安裝階段。就各方提供的建議與意見捷運局均會持續檢討，因軌道側燈箱容易被月台門及電聯車遮蔽且距乘客視線較遠，如何發揮其功能並符合民眾期望，將在深入持續檢討。

捷運局強調，由於軌道燈箱易被月台門及電聯車遮蔽，且車站大廳、月台皆已有植物意象營造整體氛圍，故燈箱部份將在不影響整體氛圍前提下，檢討如何發揮其功能。