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30歲女莫名腰痛竟因「站立腎臟下墜8公分」 醫揭警訊：太瘦是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師洪永祥分享了一名三十歲林小姐長期深受莫名腰痛與噁心感所苦，看遍了各科卻始終找不到病因，最後才驚恐地發現自己的腎臟與常人不同。 示意圖／ingimage
腎臟科醫師洪永祥分享了一名三十歲林小姐長期深受莫名腰痛與噁心感所苦，看遍了各科卻始終找不到病因，最後才驚恐地發現自己的腎臟與常人不同。 示意圖／ingimage

一站起身腎臟竟像斷了線的氣球一樣，「下墜」整整8公分！腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專分享了一名三十歲林小姐的真實遭遇。她長期深受莫名腰痛與噁心感所苦，看遍了各科卻始終找不到病因，直到最後安排接受「站立式顯影檢查」，才驚恐地發現自己的腎臟與常人不同。她的腎臟只要一站立，就會往下暴跌8公分，這在醫學上被診斷為「游離腎」，也就是俗稱的腎下垂。

洪永祥醫師解釋，人體的腎臟平時是被一層厚厚的脂肪墊包裹並固定。如果身形太過「紙片」、短時間內體重暴瘦，或是支撐腎臟的韌帶天生太鬆，腎臟就會失去支撐。當患者站立且腎臟往下掉時，連接腎臟的輸尿管會像被扯到的水管一樣瞬間「扭曲」，進而導致尿液無法順利排出、腎臟瞬間積水，這才會引發劇烈的絞痛與嘔吐，讓患者痛苦不堪。

許多患者一聽到自己的器官會移位，往往驚慌失措地詢問是否需要動手術將其「鎖回去」。對此洪永祥強調，絕大比例的游離腎根本不需要開刀。醫學上的治療原則非常明確，那就是「沒症狀，就不需要處理；有症狀，先從保守治療開始」。真正需要動手術的病例極為罕見，除非患者已經出現嚴重的併發症。

若民眾正遭受游離腎的困擾，洪永祥醫師提供四大日常「微習慣」來幫忙安撫器官：

第一、增重與核心鍛鍊

游離腎主因是太瘦導致脂肪墊太薄，適度增重補回這層保護的「天然安全氣囊」最有效，並加強腹部核心肌群增加腹壓。

第二、物理防護與避免久站

站立或走動時可穿戴特製束腹帶由下往上托扶，並避免劇烈奔跑、跳躍或搬重物。

第三、充足飲水與姿勢調整

每天維持1500–2000毫升飲水，若站久腰痛可平躺並將臀部墊高讓其滑回原位。

第四、定期追蹤腎功能

每半年到一年應定期進行超音波與尿液檢查。

洪永祥安慰大眾，不論你是天生少一顆的單一腎、兩顆黏在一起的馬蹄腎，還是會玩大怒神的游離腎，都不用過度恐慌。只要在日常生活中，用脂肪溫柔地留住它，並用良好的生活習慣保護它，這個愛自由的器官依然可以安分守己地為身體工作一輩子。

腎臟

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