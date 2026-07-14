外送專法將上路！業者評估外送費只會更貴 增幅可能達三至五成

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）將在7月21日上路，平台業者坦言，新法上路帶來法遵成本增加，外送費上漲勢在必行，只是漲幅大小而已。初估未來運費漲幅可能較新法上路前、平台平均每單運費上漲三至五成；而學者也喊出外送員如果使用平台接單，可能也應支付「平台接入費」。

近期Uber Eats已經出現針對商家的平台使用費提升費率，可能轉嫁至消費者，以及訂閱會員費用提高等現象。UBer Eats先前已經表示商家平台使用費率提高是因應外送專法實施帶來成本提高，但會員年費調整已經醞釀兩年，近期才開始落實。平台業者也直言，當初修訂法律條文時通過速度「飛快」，連討論細節都來不及，現在要正式上路，勢必帶來影響。foodpanda和Uber Eats都表示外送費一定漲價，但漲幅未定，現在業者都嚴密觀察21日新法上路後一周的狀況，將因應現狀盡量調整對市場的影響。

台灣數位平台經濟協會 ( DEAT）14日表示，DEAT在外送專法上路前，舉辦兩場跨領域專家座談會，已可看出成本上漲帶來的問題。DEAT理事長劉于遜指出，這次學者也首度釋出「外送員定位」議題，外送員到底是雇傭或是承攬？如果是承攬業務，利用平台接到訂單，可能也應支付平台接入費，而非都是用戶在承擔成本。此舉可能影響外送員的接單收入，此時也可以檢視外送員與平台間的關係。