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十四張站「站店合一」有事洽超商惹議 新北捷：每班至少2人站務絕對優先

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練。圖／聯合報系資料照
去年底，新北環狀線十四張站開出全家便利商店，這是站店合一聯名概念店，員工同時受店務訓練、運務員訓練。圖／聯合報系資料照

新北環狀線十四張站採「站店合一」模式，由站務人員同時負責站務及全家便利商店業務。近日有民眾在Threads抱怨，晚間前往十四張站時，旅客服務台未見人員，現場並張貼「因人手不足，有事請洽全家便利商店」告示，站務人員則在超商內處理店務，質疑站務與超商工作是否能兼顧。新北捷運公司表示，事發時正值晚間10時超商收店時段，兩名同仁均在距服務台數公尺的店內處理事務，民眾前往後不到1分鐘即獲協助，並非因缺少人力而無人服務。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，公司調閱監視器畫面後確認，當時2名同仁正在全家店內進行收店作業，民眾有服務需求後，其中一人立即前往協助，持卡解鎖並完成處理。事發時間接近晚間10時，正值全家準備關門、同仁整理店內事務的交界時段。

他說，十四張站旅客服務台與全家相距不遠，閘門口也有保全駐守，若旅客需要協助，保全可引導至店內尋找同仁；此次民眾雖第一時間未在服務台看到人員，但隨後很快獲得服務，因此不宜直接認定為「人力不足」或無人處理。

十四張站全家於2024年9月20日開始營運，營業時間為上午7時至晚間10時，店員由新北捷運公司人員擔任；新北捷運公司同年12月正式宣布推出「FamilyMart x New Taipei Metro」聯名概念店，作為「站店合一」首個試點。公司當時表示，十四張站周邊商業設施較少，因此由新北捷運自行營運超商，補足旅客購物及生活需求，而非僅將站內空間出租給一般業者。

吳國濟表示，十四張站每班至少配置2名同仁，人員進用時即已明確告知須同時處理站務與超商業務，也接受相關訓練；但工作優先順序仍以車站安全及旅客服務為先，店務其次。公司目前也逐步導入自助結帳，希望降低超商收銀占用人力的情形。

對於民眾看到服務台無人而產生疑慮，吳國濟坦言，站店人員在晚間收店時段往返兩處，確實可能造成視覺上的服務空檔，但當時人員就在鄰近店內，並非站內完全無人。他強調，設置超商的目的主要是增加旅客服務範圍，相關業績也設有回饋同仁機制，但無論站務或店務，車站安全及旅客需求一定優先。

新北捷運公司另表示，環狀線目前執行營運及維修業務員工共244人，另有20名營運外派人力及216名清潔、保全等外包人力，合計480人。上述人數不包括電梯、電扶梯、配電盤及水電等叫修契約人力，也不含公司本部及其他營運路線人力。

全家便利商店 超商 環狀線

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