快訊

判有罪也要選到底！法國勒龐的極右勢力捲土重來

國家警報響！2縣市大雷雨狂轟1小時 山區小心暴雨

氣氛火爆…卓榮泰立院食安報告 藍白占發言台高喊「下台」

聽新聞
0:00 / 0:00

長庚攜手ISAM國際級醫學研討在台灣 電子煙成全球公衛議題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
長庚大學校長湯明哲​在2026國際醫學氣膠學會大會致詞。圖／長庚大學提供
長庚大學校長湯明哲​在2026國際醫學氣膠學會大會致詞。圖／長庚大學提供

國際醫學氣膠學會（ISAM）與長庚大學合作主辦「2026國際醫學氣膠學會大會」，正在台大醫院國際會議中心舉行，為期4天的活動匯聚全球產學研相關領域專家，共同探討吸入藥物遞送（Inhaled Drug Delivery）、醫藥氣膠（Medical Aerosols）及呼吸照護等前沿研究，其中也討論到國內已全面禁止的電子煙。

國際醫學氣膠學會大會睽違近30年在亞洲舉辦，活動邀請到多名國際學者擔任主講人，包括前任ISAM理事長 Dr. Omar Usmani、歐洲呼吸學會（ERS）副理事長暨下任理事長 Dr. Arzu Yorgancioglu、澳洲雪梨大學肺部藥物遞送權威學者 Prof. Hak-Kim Chan、前ISAM理事長 Prof. Chantal Darquenne 及美國德州州立大學 Prof. Arzu Ari等。而開幕典禮上，ISAM理事長Dr. David Cipolla、長庚大學校長湯明哲、臺大醫院院長余忠仁、廈門長庚醫院院長蔡熒煌、台北醫學大學呼吸治療學系老師莊校奇都出席見證，象徵臺灣與國際醫藥氣膠學界攜手深化合作的重要里程碑。

長庚大學呼吸治療學系教授林蕙鈴表示，氣膠（Aerosol）是空氣中的固體或液體顆粒，多數粒徑小於飛沫，可在空氣中停留較長時間，與人類健康息息相關，而ISAM是全球氣膠醫學領域最具代表性的國際學術組織，不僅匯聚來自世界各地的科學家、臨床醫師、工程專家、產業領袖及青年研究人才，更致力推動氣膠科學與吸入治療及呼吸健康科技發展。

長庚大學呼治系表示，林蕙鈴積極參與ISAM國際事務，持續與全球醫藥氣膠領域專家建立合作網絡，成功爭取2026年大會在台灣舉辦並擔任大會主席，充分展現長庚大學在國際呼吸治療及醫藥氣膠研究領域的學術實力與國際影響力。

會程中，Dr. Arzu Yorgancioglu分享最新氣喘治療趨勢，指氣喘治療不僅是減少日常症狀，更重要的是降低急性發作與住院風險，如何確保全民皆能取得品質可靠、價格可負擔的吸入型藥物，將是醫療界首要課題。

針對電子菸，Prof. Chantal Darquenne也分享研究成果。專家指出，電子煙因多樣化口味、時尚包裝及網路行銷，吸引許多年輕族群嘗試，使青少年使用率快速增加，已成為全球重要的公共衛生議題。

研究顯示，電子煙不僅容易造成尼古丁成癮，更可能影響青少年大腦發育，增加注意力、學習及情緒調節等問題的風險，同時也會引起咳嗽、喘鳴等呼吸道症狀。長期使用更可能造成肺部損傷，增加罹患氣喘、細支氣管炎及慢性阻塞性肺病等疾病的風險，嚴重時甚至可能引發急性肺損傷，導致呼吸衰竭。

林蕙鈴表示，ISAM大會首次在臺灣舉辦，感謝ISAM對長庚大學團隊的信任，以及國家科學及技術委員會、教育部高教深耕計畫與各界支持，期盼透過本次大會促進全球研究合作，提升台灣與長庚大學在國際學術舞臺的能見度，並推動醫藥氣膠及呼吸照護領域持續創新發展。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026國際醫學氣膠學會大會開幕式大合照。圖／長庚大學提供
2026國際醫學氣膠學會大會開幕式大合照。圖／長庚大學提供

長庚大學校長湯明哲（左起）、台大醫院余忠仁院長、歐洲呼吸學會副理事長暨下任理事長Dr. Arzu Yorgancioglu、與長庚大學呼吸治療學教授林蕙鈴等人合影。圖／長庚大學提供
長庚大學校長湯明哲（左起）、台大醫院余忠仁院長、歐洲呼吸學會副理事長暨下任理事長Dr. Arzu Yorgancioglu、與長庚大學呼吸治療學教授林蕙鈴等人合影。圖／長庚大學提供

長庚 醫學 長庚大學

延伸閱讀

推動新藥研發造福人類健康 白越珠獲頒東吳名譽博士

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

從品質保證到國際連結：IEET與逢甲大學參與2026 EUR-ACE® Connect的觀察與實踐

國立清華大學玉山學者北森武彥：勇於夢想尚未存在的技術 從東京到臺灣打造微流體的創新落地實踐

相關新聞

國家警報響！新北、桃園大雷雨下1小時 山區小心暴雨

中央氣象署下午15時10分針對新北市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時10分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

十四張站「站店合一」有事洽超商惹議 新北捷：每班至少2人站務絕對優先

新北環狀線十四張站採「站店合一」模式，由站務人員同時負責站務及全家便利商店業務。近日有民眾在Threads抱怨，晚間前往十四張站時，旅客服務台未見人員，現場並張貼「因人手不足，有事請洽全家便利商店」告示，站務人員則在超商內處理店務，質疑站務與超商工作是否能兼顧。新北捷運公司表示，事發時正值晚間10時超商收店時段，兩名同仁均在距服務台數公尺的店內處理事務，民眾前往後不到1分鐘即獲協助，並非因缺少人力而無人服務。

新冠病例激增34.4%連5周升溫 疾管署：最快本周進入流行期

國內新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署發言人曾淑慧說，7月5日至11日新冠門急診就診計2811人次，較前一周上升34.4%，7月7日至13日新增17例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡病例。新冠疫情已連續5周出現上升趨勢，目前疫情仍在低點震盪，但以數理模式分析，預估本周或下周進入流行期，健保門急診就醫恐達5000人次。

民眾陳情萬大線公共藝術遭改「影響整體美學」 捷運局：持續檢討

捷運萬大樹林線第一期路面工程逐漸收尾，地下月台層的公共藝術也正在著手討論施作。不過，有民眾陳情，在地議員對於公共藝術建議，反而影響了整體美學。捷運工程局表示，目前站內公共藝術大多已定案，但尚未安裝，會提供建議與意見持續檢討。

器捐少等不到心臟移植 7旬男放手一搏植入人工心臟續命

末期心臟衰竭患者只能等待心臟移植，但器捐少得要看緣分，高雄一名年過7旬戴姓男子決定放手一搏，接受心室輔助器、俗稱人工心臟植入手術，這項手術難度高、花費高，所幸手術成功，最後也有健保給付，讓他直呼「多了一次活下去的機會」。

怕罹癌每天狂運動5小時！她瘦了卻更虛弱 醫揭身體「透支」真相

運動有益健康，但並非做得越多越好。營養功能醫學專家劉博仁分享門診案例指出，一名50多歲女性因看到知名人士罹患重病的新聞，擔心癌症找上門，開始每天「拚命運動」，一天運動5小時且全年無休。幾個月後，她雖然瘦了不少，卻也出現肌肉流失、容易疲倦、精神不佳、睡眠品質變差及體力衰退等問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。