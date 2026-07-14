長庚攜手ISAM國際級醫學研討在台灣 電子煙成全球公衛議題

國際醫學氣膠學會（ISAM）與長庚大學合作主辦「2026國際醫學氣膠學會大會」，正在台大醫院國際會議中心舉行，為期4天的活動匯聚全球產學研相關領域專家，共同探討吸入藥物遞送（Inhaled Drug Delivery）、醫藥氣膠（Medical Aerosols）及呼吸照護等前沿研究，其中也討論到國內已全面禁止的電子煙。

國際醫學氣膠學會大會睽違近30年在亞洲舉辦，活動邀請到多名國際學者擔任主講人，包括前任ISAM理事長 Dr. Omar Usmani、歐洲呼吸學會（ERS）副理事長暨下任理事長 Dr. Arzu Yorgancioglu、澳洲雪梨大學肺部藥物遞送權威學者 Prof. Hak-Kim Chan、前ISAM理事長 Prof. Chantal Darquenne 及美國德州州立大學 Prof. Arzu Ari等。而開幕典禮上，ISAM理事長Dr. David Cipolla、長庚大學校長湯明哲、臺大醫院院長余忠仁、廈門長庚醫院院長蔡熒煌、台北醫學大學呼吸治療學系老師莊校奇都出席見證，象徵臺灣與國際醫藥氣膠學界攜手深化合作的重要里程碑。

長庚大學呼吸治療學系教授林蕙鈴表示，氣膠（Aerosol）是空氣中的固體或液體顆粒，多數粒徑小於飛沫，可在空氣中停留較長時間，與人類健康息息相關，而ISAM是全球氣膠醫學領域最具代表性的國際學術組織，不僅匯聚來自世界各地的科學家、臨床醫師、工程專家、產業領袖及青年研究人才，更致力推動氣膠科學與吸入治療及呼吸健康科技發展。

長庚大學呼治系表示，林蕙鈴積極參與ISAM國際事務，持續與全球醫藥氣膠領域專家建立合作網絡，成功爭取2026年大會在台灣舉辦並擔任大會主席，充分展現長庚大學在國際呼吸治療及醫藥氣膠研究領域的學術實力與國際影響力。

會程中，Dr. Arzu Yorgancioglu分享最新氣喘治療趨勢，指氣喘治療不僅是減少日常症狀，更重要的是降低急性發作與住院風險，如何確保全民皆能取得品質可靠、價格可負擔的吸入型藥物，將是醫療界首要課題。

針對電子菸，Prof. Chantal Darquenne也分享研究成果。專家指出，電子煙因多樣化口味、時尚包裝及網路行銷，吸引許多年輕族群嘗試，使青少年使用率快速增加，已成為全球重要的公共衛生議題。

研究顯示，電子煙不僅容易造成尼古丁成癮，更可能影響青少年大腦發育，增加注意力、學習及情緒調節等問題的風險，同時也會引起咳嗽、喘鳴等呼吸道症狀。長期使用更可能造成肺部損傷，增加罹患氣喘、細支氣管炎及慢性阻塞性肺病等疾病的風險，嚴重時甚至可能引發急性肺損傷，導致呼吸衰竭。

林蕙鈴表示，ISAM大會首次在臺灣舉辦，感謝ISAM對長庚大學團隊的信任，以及國家科學及技術委員會、教育部高教深耕計畫與各界支持，期盼透過本次大會促進全球研究合作，提升台灣與長庚大學在國際學術舞臺的能見度，並推動醫藥氣膠及呼吸照護領域持續創新發展。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026國際醫學氣膠學會大會開幕式大合照。圖／長庚大學提供