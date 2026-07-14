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器捐少等不到心臟移植 7旬男放手一搏植入人工心臟續命

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄長庚醫院2018年完成首例心室輔助器植入迄今已突破10例，位居南部醫學中心之冠。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院2018年完成首例心室輔助器植入迄今已突破10例，位居南部醫學中心之冠。圖／高雄長庚醫院提供

末期心臟衰竭患者只能等待心臟移植，但器捐少得要看緣分，高雄一名年過7旬戴姓男子決定放手一搏，接受心室輔助器、俗稱人工心臟植入手術，這項手術難度高、花費高，所幸手術成功，最後也有健保給付，讓他直呼「多了一次活下去的機會」。

戴男因反覆心肌梗塞造成心臟功能惡化，多年來飽受心臟病所苦，心導管裝了好幾支支架，後來已無法再靠心導管治療，病情每況愈下，最後一次住院時，已進入末期心臟衰竭，心臟內科治療已經沒有太多空間。

「難道我就這樣結束了嗎？」戴男進入末期階段卻因年齡關係已不符合心臟移植條件，醫師建議心室輔助器手術植入人工心臟，給了他一線曙光，自費需4、5百萬元，讓他一度猶豫，經過與家人討論後，決定接受手術，希望再拚一次。

醫療團隊隨即安排植入手術，手術成功，他休養3、4周便順利出院，且已恢復正常生活，他說，以前走沒幾步就喘，現在自己開車、自己回診，身體跟以前比起來好很多。

高雄長庚副院長林志哲指出，受疫情後器官捐贈減少影響，近年心臟移植案例明顯下滑，今年全台截至目前僅完成27例，有人苦等3年仍無下文，心室輔助器已成為末期心臟衰竭患者的重要治療選項。

心胸外科醫師黃寬如解釋，心室輔助器是在保留原有心臟的情況下植入電動幫浦，協助左心室將血液打入主動脈，約9成心衰竭患者皆適用，自費約需400萬元，若符合適應症並經健保審查通過即可給付。

高雄長庚醫院2018年完成首例心室輔助器植入迄今已突破10例，位居南部醫學中心之冠，院方建立從藥物治療、葉克膜（ECMO）、心室輔助器到心臟移植的一站式整合照護，並由心臟內、外科及護理、復健、社工等跨專科團隊共同照護。

年過7旬戴姓男子（右）等待移植過中病情惡化，決定放手一搏，接受人工心臟植入術。圖／高雄長庚醫院提供
年過7旬戴姓男子（右）等待移植過中病情惡化，決定放手一搏，接受人工心臟植入術。圖／高雄長庚醫院提供

高雄長庚醫院2018年完成首例心室輔助器植入迄今已突破10例，位居南部醫學中心之冠。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院2018年完成首例心室輔助器植入迄今已突破10例，位居南部醫學中心之冠。圖／高雄長庚醫院提供

高雄 手術 心臟

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