日本腦炎疫情高峰增3例確診 防蚊作戰「各年齡層都有風險」

衛福部疾管署今公布國內新增3例日本腦炎確定病例。疾管署發言人曾淑慧說，三名個案居住地分別位於桃園市觀音區、桃園市桃園區及彰化縣花壇鄉，為2男1女，皆為70多歲，發病日介於6月13至18日，症狀包括頭暈、頭痛、腹瀉、發燒、全身不適無力、口齒不清及意識改變等，經就醫通報採檢確診日本腦炎，目前均住院治療中。

曾淑慧表示，衛生單位調查，3名個案居住地附近均有水稻田或鴿舍及豬舍等高風險場域，衛生單位已於個案居住地周邊高風險場域懸掛誘蚊燈，提醒當地醫療院所提高通報警覺，同時加強民眾衛教宣導及適齡幼童預防接種等防治措施。

疾管署監測顯示，國內今年累計5例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。疾管署疫情中心主任郭宏偉說，國內目前正處在高峰期，2022至2025年全國同期確定病例數分別為13、16、16 及14例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

曾淑慧說，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

曾淑慧提醒，民眾應儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。若住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。