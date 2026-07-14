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國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症 疾管署：30多歲男泰國染病

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）公布，國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部30多歲本國籍男性，6月中旬自泰國返國後出現發熱、頭暈、頭脹等症狀，6月下旬出現皮疹至醫院就醫，經通報並採檢送驗後，確認為茲卡病毒感染症。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署發言人曾淑慧（中）公布，國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部30多歲本國籍男性，6月中旬自泰國返國後出現發熱、頭暈、頭脹等症狀，6月下旬出現皮疹至醫院就醫，經通報並採檢送驗後，確認為茲卡病毒感染症。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部30多歲本國籍男性，6月中旬自泰國返國後出現發熱、頭暈、頭脹等症狀，6月下旬出現皮疹至醫院就醫，經通報並採檢送驗後，確認為茲卡病毒感染症。目前接觸者及同住者均無症狀，衛生單位已針對個案活動地進行環境孳生源清除及接觸者追蹤，並給予衛教。

疾管署監測顯示，國內今年截至7月13日累計一例確定病例，自泰國境外移入。我國自2016年迄今共確診31例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家占81%，分別為泰國8例、越南6例、菲律賓、緬甸及馬來西亞各3例、馬爾地夫2例、印尼、新加坡、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。

全球茲卡病毒感染症疫情自2016年截至2026年累計至少影響97個國家，發生率已遠低於流行高峰期，且約有80%感染者無症狀，疫情多集中於美洲。

美洲今年截至6月下旬累計逾1.1萬例，疫情以巴西、阿根廷及玻利維亞為高；東南亞近年疫情呈低度流行且零星病例發生，泰國今年截至第28周累計76例，2023-2025年報告數由700例降至236例，呈逐年下降趨勢，新加坡今年迄今累積7例；西太平洋及歐洲病例多為偶發性或與旅遊相關；非洲則有肯亞等18個國家受疫情影響。

疾管署表示，茲卡病毒可透過病媒蚊叮咬或性行為傳染，亦可能經由母嬰垂直傳染，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，典型的症狀為發燒、紅疹、關節炎及關節痛等，症狀與登革熱相似但較輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

若自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性之性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。

疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩周內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。

泰國 疾管署 衛福部

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